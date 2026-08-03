Vini Jr é figura central do plano do Arsenal para o futuro
Técnico do Arsenal, Arteta transmite importância de Vini Jr ao entorno do atleta
Atualmente no Real Madrid, Vini Jr é visto como figura central do projeto de futebol do Arsenal para os próximos anos. Segundo o "As", o técnico Mikel Arteta se colocou à frente da operação e transmitiu ao jogador o quão importante ele seria nos planos dos Gunners.
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O interesse do Arsenal em Vini Jr é muito forte, e o clube inglês entende que o brasileiro tem condições de converter os Gunners em uma referência no continente europeu. A equipe de Mikel Arteta já possui uma base após o título da Premier League e o vice da Champions League, mas o treinador espanhol busca dar um novo salto.
Nesta semana, Vini Jr se reapresenta ao Real Madrid e deve discutir seu futuro no clube espanhol antes de tomar uma decisão. Nesse momento, o Arsenal aguarda uma posição do jogador antes de iniciar as negociações com o clube espanhol em uma negociação que poderia girar ao redor dos 150 milhões de euros (R$ 877 milhões).
Nos últimos anos, Vini Jr nunca escondeu o desejo de seguir defendendo o Real Madrid, mas o atleta não tem clareza sobre ter um papel central na equipe merengue. No Arsenal, o atleta chegaria com status de titular absoluto e teria o protagonismo de uma equipe jovem, mas com a capacidade de se colocar no nível de competição com os melhores clubes do mundo.
Arsenal monitora situação de Vini Jr
Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, e o clube espanhol não descarta negociar o atacante para não correr o risco de perdê-lo sem custos no próximo ano. O atleta ainda não encontrou um denominador comum para renovar seu vínculo, e o Arsenal monitora a situação para fazer uma contratação de impacto na janela de transferências.
Com a saída de Trossard, a função de um atacante pelo lado esquerdo é vista como chave para o Arsenal. No mercado, o clube perdeu Morgan Rogers para o Chelsea, enquanto Barcola trata o Liverpool como prioridade, mas Vini Jr se tornou o Plano A dos Gunners.
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