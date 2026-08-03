AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (03) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu
A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta segunda-feira (3), com os destaques do mercado da bola no continente.
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Veja as movimentações deste domingo (02):
Victor Osimhen 👀 Tottenham
O Tottenham fez uma proposta inicial de até 55 milhões de libras pela contratação de Victor Osimhen. Segundo o "Caught Offside", o Galatasaray, porém, pede um valor próximo de 65 milhões de libras para liberar o atacante nigeriano de 27 anos.
Bruno Guimarães 🤝 Arsenal
Bruno Guimarães está próximo de ser anunciado pelo Arsenal. De acordo com o "The Athletic", o volante brasileiro deve realizar exames médicos pelos Gunners antes de concluir uma transferência avaliada em quase 80 milhões de libras junto ao Newcastle.
Cody Gakpo 👀 Tottenham
O Tottenham manteve conversas positivas com Cody Gakpo. Segundo o "TeamTalk", os Spurs demonstraram interesse no atacante holandês de 26 anos, mas o Liverpool não tem intenção de negociar o jogador nesta janela.
Gonzalo García e César Palacios 🤝 Fulham
Gonzalo García e César Palacios estão próximos de reforçar o Fulham. De acordo com a "Sky Sports", o atacante e o meio-campista do Real Madrid passaram por exames médicos após os clubes chegarem a um acordo por suas transferências em definitivo.
Maghnes Akliouche 🔜 PSG
Akliouche deve realizar exames médicos no PSG nos próximos dias. Segundo a "Sky Sports", o clube francês chegou a um acordo de 50 milhões de euros com o Monaco pela contratação do ponta, que também esteve na mira do Liverpool.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas
Premier League (Inglaterra)
- De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Serie A (Itália)
- De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.
Bundesliga (Alemanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Ligue 1 (França)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
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