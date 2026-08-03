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AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (03) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 10:07
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Osimhen celebra classificação do Galatasaray sobre a Juventus, na Champions League
Osimhen celebra classificação do Galatasaray sobre a Juventus, na Champions League (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta segunda-feira (3), com os destaques do mercado da bola no continente.

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Veja as movimentações deste domingo (02):

Victor Osimhen 👀 Tottenham

O Tottenham fez uma proposta inicial de até 55 milhões de libras pela contratação de Victor Osimhen. Segundo o "Caught Offside", o Galatasaray, porém, pede um valor próximo de 65 milhões de libras para liberar o atacante nigeriano de 27 anos.

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Bruno Guimarães 🤝 Arsenal

Bruno Guimarães está próximo de ser anunciado pelo Arsenal. De acordo com o "The Athletic", o volante brasileiro deve realizar exames médicos pelos Gunners antes de concluir uma transferência avaliada em quase 80 milhões de libras junto ao Newcastle.

Bruno Guimarães - Newcastle
Bruno Guimarães comemora gol pelo Newcastle (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Cody Gakpo 👀 Tottenham

O Tottenham manteve conversas positivas com Cody Gakpo. Segundo o "TeamTalk", os Spurs demonstraram interesse no atacante holandês de 26 anos, mas o Liverpool não tem intenção de negociar o jogador nesta janela.

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Gonzalo García e César Palacios 🤝 Fulham

Gonzalo García e César Palacios estão próximos de reforçar o Fulham. De acordo com a "Sky Sports", o atacante e o meio-campista do Real Madrid passaram por exames médicos após os clubes chegarem a um acordo por suas transferências em definitivo.

Maghnes Akliouche 🔜 PSG

Akliouche deve realizar exames médicos no PSG nos próximos dias. Segundo a "Sky Sports", o clube francês chegou a um acordo de 50 milhões de euros com o Monaco pela contratação do ponta, que também esteve na mira do Liverpool.

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📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

Premier League (Inglaterra)

  • De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Serie A (Itália)

  • De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.

Bundesliga (Alemanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Ligue 1 (França)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

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