Diretor do RB Leipzig nega acordo com Real Madrid por Diomande
Marcel Schäfer abriu o jogo sobre as negociações
Diretor esportivo do RB Leipzig, Marcel Schäfer negou um acordo com o Real Madrid pela transferência de Yan Diomande. Em entrevista à "Sky Sports", o cartola alemão não escondeu a existência de negociações, mas opta pela cautela ao tratar sobre o tema.
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- É claro que alguns autoproclamados especialistas em transferências noticiaram há alguns dias que o negócio estava fechado ou que já estava tudo acertado. Isso simplesmente não é verdade. Ainda não chegamos a esse ponto. Houve uma mudança de agentes. Nosso contato agora é a Roc Nation, Yan deixou isso bem claro para nós. Não acho que uma transferência vá fracassar por causa disso, se é que haverá alguma transferência.
No dia 27 de julho, Yan Diomande se reapresentou ao RB Leipzig para iniciar a pré-temporada com o clube alemão. E em meio as negociações com o Real Madrid, o atacante ainda não fez nenhum jogo na pré-temporada para evitar o risco de uma lesão e encerrar a possibilidade de uma transferência que pode ser vantajosa em termos financeiros para o time da Bundesliga.
Na atual janela de transferências, o Real Madrid contratou Cucurella, Bernardo Silva, , Dumfries, Konaté e Carlos Espí, mas Yan Diomande segue sendo a prioridade. O atleta da Costa do Marfim é visto como um projeto de futuro e um possível substituto em caso de saída de Vini Jr no mercado.
Neste momento, o Real Madrid possui um acordo com Diomande por um contrato válido até junho de 2031, além das bases salariais acertadas. No entanto, o clube espanhol ainda carece de um negócio com o RB Leipzig para fechar a operação e anunciar o atacante como novo reforço para a temporada.
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