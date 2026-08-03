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Diretor do RB Leipzig nega acordo com Real Madrid por Diomande

Marcel Schäfer abriu o jogo sobre as negociações

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 11:48
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Yan Diomandé - Costa do Marfim
Yan Diomande caído no gramado em jogo da Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Diretor esportivo do RB Leipzig, Marcel Schäfer negou um acordo com o Real Madrid pela transferência de Yan Diomande. Em entrevista à "Sky Sports", o cartola alemão não escondeu a existência de negociações, mas opta pela cautela ao tratar sobre o tema.

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- É claro que alguns autoproclamados especialistas em transferências noticiaram há alguns dias que o negócio estava fechado ou que já estava tudo acertado. Isso simplesmente não é verdade. Ainda não chegamos a esse ponto. Houve uma mudança de agentes. Nosso contato agora é a Roc Nation, Yan deixou isso bem claro para nós. Não acho que uma transferência vá fracassar por causa disso, se é que haverá alguma transferência.

No dia 27 de julho, Yan Diomande se reapresentou ao RB Leipzig para iniciar a pré-temporada com o clube alemão. E em meio as negociações com o Real Madrid, o atacante ainda não fez nenhum jogo na pré-temporada para evitar o risco de uma lesão e encerrar a possibilidade de uma transferência que pode ser vantajosa em termos financeiros para o time da Bundesliga.

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Na atual janela de transferências, o Real Madrid contratou Cucurella, Bernardo Silva, , Dumfries, Konaté e Carlos Espí, mas Yan Diomande segue sendo a prioridade. O atleta da Costa do Marfim é visto como um projeto de futuro e um possível substituto em caso de saída de Vini Jr no mercado.

Neste momento, o Real Madrid possui um acordo com Diomande por um contrato válido até junho de 2031, além das bases salariais acertadas. No entanto, o clube espanhol ainda carece de um negócio com o RB Leipzig para fechar a operação e anunciar o atacante como novo reforço para a temporada.

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Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha
Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha, em jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexander Hassenstein/AFP)
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