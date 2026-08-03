Jornais espanhóis avaliam atuação de Endrick após retorno ao Real Madrid Endrick realizou seu primeiro confronto após retorno de empréstimo

Com um gol marcado no último duelo amistoso pelo Real Madrid, o atacante brasileiro Endrick voltou aos holofotes na imprensa espanhola. Desta vez, a jovem promessa chamou a atenção por seu bom desempenho no empate por 2 a com o Fiorentina.

Endrick balançou as redes logo na sua primeira partida após retorno de empréstimo ao Lyon, da França. O atacante provocou uma dor de cabeça em José Mourinho. O comandante terá de escolher qual será o titular para o ataque do Real Madrid na temporada de 26/27.

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Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Repercussão da atuação de Endrick na imprensa espanhola

O portal As não elogiou o atacante em primeiro instante, e destacou que, apesar do gol, o brasileiro aparentava estar 'nervoso demais':

- Endrick estava 'nervoso' demais. Essa hiperatividade resultou em um gol, mas sua pressa e o desejo excessivo de agradar prejudicaram significativamente seu desempenho geral. Ao longo da partida, faltou-lhe refinamento, mas não faltou garra - afirmou o portal.

Ao contrário do As, o portal Mundo Deportivo rasgou elogios ao brasileiro, no entanto, apontou que o atacante é o reserva direto de Mbappé, que, cederá a vaga apenas quando estiver cansado:

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- Endrick também fez sua estreia na temporada e tudo indica que será o reserva de Mbappé sempre que o francês precisar descansar - destacou.

+ Estrangeiros são sinceros sobre Endrick: 'Real não valoriza'

Já o jornal Marca não se preservou de elogios e apontou uma boa atuação do brasileiro em seu retorno ao Real Madrid. O veículo também apontou um possível futuro para o atacante no clube espanhol:

- Mou, falando sério, Endrick não te convence? Ficou a impressão de que Endrick é o terceiro na linha de sucessão para a posição de centroavante. O brasileiro quer convencer Mourinho e o clube, e só há uma maneira de fazer isso: marcar gols. Contra a Fiorentina, assim que entrou na área, dominou a bola e a colocou na cara do goleiro. É assim que Endrick joga: é um 'faz-tudo' que consegue encaixar as peças e fazer o time funcionar. Além dos gols, não desiste de nenhuma bola. Luta por todas e se entrega totalmente na pressão. O atacante merece, no mínimo, uma chance real, mas, neste ano, parece que terá muita dificuldade para consegui-la após a chegada de Espí. Enquanto isso, segue fazendo gols - escreveu o portal.

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Próximos compromissos do brasileiro pelo Real Madrid

O clube espanhol terá mais dois jogos amistosos antes de realmente iniciar a temporada. Enfrentará o La Coruña na quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), e o Schalke 04 no domingo (16), às 12h (de Brasília). O primeiro compromisso oficial será no dia 22 deste mês, onde enfrentará o Espanyol pela La Liga, às 16h30 (de Brasília).

O recém-chegado, José Mourinho, não decidiu qual será o time titular para o início de temporada, no entanto, Endrick tenta se provar ao máximo para o comandante português, após retornar de um bom empréstimo ao Lyon.

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