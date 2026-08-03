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Jornais espanhóis avaliam atuação de Endrick após retorno ao Real Madrid

Endrick realizou seu primeiro confronto após retorno de empréstimo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/08/2026 10:03
Atualizado há 1 minutos
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Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)
Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Com um gol marcado no último duelo amistoso pelo Real Madrid, o atacante brasileiro Endrick voltou aos holofotes na imprensa espanhola. Desta vez, a jovem promessa chamou a atenção por seu bom desempenho no empate por 2 a com o Fiorentina.

Endrick balançou as redes logo na sua primeira partida após retorno de empréstimo ao Lyon, da França. O atacante provocou uma dor de cabeça em José Mourinho. O comandante terá de escolher qual será o titular para o ataque do Real Madrid na temporada de 26/27.

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Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Repercussão da atuação de Endrick na imprensa espanhola

O portal As não elogiou o atacante em primeiro instante, e destacou que, apesar do gol, o brasileiro aparentava estar 'nervoso demais':

- Endrick estava 'nervoso' demais. Essa hiperatividade resultou em um gol, mas sua pressa e o desejo excessivo de agradar prejudicaram significativamente seu desempenho geral. Ao longo da partida, faltou-lhe refinamento, mas não faltou garra - afirmou o portal.

Ao contrário do As, o portal Mundo Deportivo rasgou elogios ao brasileiro, no entanto, apontou que o atacante é o reserva direto de Mbappé, que, cederá a vaga apenas quando estiver cansado:

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- Endrick também fez sua estreia na temporada e tudo indica que será o reserva de Mbappé sempre que o francês precisar descansar - destacou.

+ Estrangeiros são sinceros sobre Endrick: 'Real não valoriza'

Já o jornal Marca não se preservou de elogios e apontou uma boa atuação do brasileiro em seu retorno ao Real Madrid. O veículo também apontou um possível futuro para o atacante no clube espanhol:

- Mou, falando sério, Endrick não te convence? Ficou a impressão de que Endrick é o terceiro na linha de sucessão para a posição de centroavante. O brasileiro quer convencer Mourinho e o clube, e só há uma maneira de fazer isso: marcar gols. Contra a Fiorentina, assim que entrou na área, dominou a bola e a colocou na cara do goleiro. É assim que Endrick joga: é um 'faz-tudo' que consegue encaixar as peças e fazer o time funcionar. Além dos gols, não desiste de nenhuma bola. Luta por todas e se entrega totalmente na pressão. O atacante merece, no mínimo, uma chance real, mas, neste ano, parece que terá muita dificuldade para consegui-la após a chegada de Espí. Enquanto isso, segue fazendo gols - escreveu o portal.

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Próximos compromissos do brasileiro pelo Real Madrid

O clube espanhol terá mais dois jogos amistosos antes de realmente iniciar a temporada. Enfrentará o La Coruña na quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), e o Schalke 04 no domingo (16), às 12h (de Brasília). O primeiro compromisso oficial será no dia 22 deste mês, onde enfrentará o Espanyol pela La Liga, às 16h30 (de Brasília).

O recém-chegado, José Mourinho, não decidiu qual será o time titular para o início de temporada, no entanto, Endrick tenta se provar ao máximo para o comandante português, após retornar de um bom empréstimo ao Lyon.

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