Vampeta crava clubes rebaixados do Campeonato Brasileiro de 2025
Ex-jogador apontou os quatro clubes que vão disputar a Série B em 2026
O ex-jogador Vampeta cravou os quatro clubes que serão rebaixados no Campeonato Brasileiro de 2025. Antes da 37 rodada, que começa a ser disputada nesta terça-feira (2), dez clubes ainda podem jogar a Série B no próximo ano. São eles: Corinthians, Grêmio, Vasco, Bragantino, Atlético-MG, Ceará, Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza.
Durante o programa "Canelada", do último domingo (30), Vampeta afirmou que Internacional e Fortaleza devem ser os clubes a caírem nas duas últimas vagas que faltam na zona de rebaixamento. Sport e Juventude já se encontram rebaixados do Campeonato Brasileiro.
— Para mim cai o Internacional e Fortaleza. Além do Sport e Juventude. Duas equipes que eram favoritas para estarem entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão. O meu Vitória não vai cair. Vamos ganhar do Bragantino.
Briga pelo rebaixamento no Brasileirão
O Internacional é o primeiro clube da zona de rebaixamento. A equipe Colorada soma 41 pontos, até o momento, podendo alcançar a marca de 47 pontos até o final do Brasileirão. Sendo assim, todos os clubes que ainda se encontram com 46 pontos, correm risco de rebaixamento.
A lista começa por Corinthians e Grêmio, que atualmente ocupam a 9ª e a 10ª colocação, com a nota de corte. Um empate na 37ª rodada já afasta qualquer perigo para as equipes.
Vasco, Bragantino e Atlético-MG somam 45 pontos. O Ceará tem 43 pontos, seguido por Vitória com 42. Santos e Internacional somam 41, o Peixe permanece na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento por conta do melhor saldo de gol.
