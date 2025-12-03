Galvão Bueno crava gigante rebaixado no Brasileirão: 'Vida braba'
Luta para ficar na primeira divisão será acirrada até o final
A luta contra o rebaixamento no Brasileirão 2025 será agitada até a última rodada. Nesta edição, muitos clubes estão ameaçados pela pontuação: Atlético-MG, Vasco, Internacional, Santos, Corinthians, Grêmio, Fortaleza, Vitória, Bragantino e Ceará.
Durante o programa "Galvão e Amigos", a bancada apontou quem seriam os dois times que completariam os rebaixados do Brasileirão. O apresentador Galvão Bueno apontou que Santos e Ceará cairiam pela visão dele.
- Rapaz, vou até falar, a vida do Santos está braba. Acho que o Ceará também está complicado pelos jogos. O Mauro Naves me provocou e eu falei, pronto - apontou Galvão Bueno sobre o Brasileirão.
Briga pelo rebaixamento no Brasileirão
O Internacional é o primeiro clube da zona de rebaixamento. A equipe Colorada soma 41 pontos, até o momento, podendo alcançar a marca de 47 pontos até o final do Brasileirão. Sendo assim, todos os clubes que ainda se encontram com 46 pontos, correm risco de rebaixamento.
A lista começa por Corinthians e Grêmio, que atualmente ocupam a 9ª e a 10ª colocação, com a nota de corte. Um empate na 37ª rodada já afasta qualquer perigo para as equipes de queda no Brasileirão de 2025.
Vasco, Bragantino e Atlético-MG somam 45 pontos. O Ceará tem 43 pontos, seguido por Vitória com 42. Santos e Internacional somam 41, o Peixe permanece na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento do Brasileirão por conta do melhor saldo de gol.
