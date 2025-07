Neste domingo (20), o Feyenoord, da Holanda, anunciou a contratação de Gonçalo Borges, atacante português que era do Porto. O jogador de 24 anos era alvo da diretoria do Botafogo, conforme apurou o Lance!, e os clubes já tinham um acordo para a transferência, mas a vontade de Gonçalo em permanecer na Europa pesou.

De acordo com Fabrizio Romano, o acordo foi fechado em 9 milhões de euros (cerca de 59 milhões de reais) entre Feyenoord e Porto, com a possibilidade de mais 2 milhões de euros em bônus por metas alcançadas.

As negociações com o Botafogo se deserolaram da seguinte maneira: o Porto aceitou a oferta, mas o jogador e estafe recusaram. Foram duas reuniões entre as partes, mas Gonçalo Borges não se convenceu. O Feyenoord já tinha acenado com interesse na janela passada e foi pra cima de novo, desta vez com sucesso.

Mercado da bola: Botafogo intensifica busca por zagueiro

Sem Gonçalo Borges, o Botafogo agora volta as atenções ao setor defensivo. Com Bastos se recuperando de cirurgia e já sem Jair, anunciado no Nottingham Forest, o Botafogo corre atrás de um zagueiro pelo menos para compor grupo. O time alvinegro anunciou dois defensores para o Sub-20 e negocia a contratação de outro jovem zagueiro, mas já para ser integrado ao elenco titular.

O alvo da vez é Dantas, atualmente no Novorizontino. O zagueiro de 1,89m completará 21 anos no próximo dia 25. A proposta do Botafogo é estimada em R$ 8 milhões, valor que agrada à diretoria do clube paulista.

A contratação de Dantas, porém, esbarra no desejo do Novorizontino de contar com o zagueiro até o final da Série B, prevista para novembro. Terceiro colocado na competição, com 30 pontos, o time paulista ocupa G-4 e sonha em chegar à elite nacional do próximo ano. Por isso, não quer se desfazer de um titular da zaga.

O Botafogo, por sua vez, não tem um reserva imediato para Kaio Pantaleão, que assumiu a titularidade com a saída de Jair — David Ricardo é opção para Alexander Barboza. E, com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores pela frente, o risco de precisar improvisar um jogador na zaga começa a ganhar corpo.

