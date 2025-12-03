Redenção de Abel? IA crava resultado de São Paulo x Internacional com virada

São Paulo e Internacional vão se enfrentar em confronto decisivo da 37° rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3). Uma inteligência artificial apontou qual será o resultado da partida na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Internacional vai vencer o São Paulo de virada na Vila Belmiro. O Tricolor Paulista, embalado pela torcida, abre o placar no primeiro tempo, mas vê o time comandado por Abel Braga virar para 2 a 1 na segunda etapa.

➡️Esposa de Filipe Luís dá forte declaração após tetra do Flamengo na Libertadores

A inteligência artificial apontou que o São Paulo pressionará o Internacional no começo do jogo, e Luciano abrirá o placar cobrando pênalti. Desesperado, o Colorado vai vir com tudo na segunda etapa e conseguirá a virada com gols de Carbonero e Alan Patrick.

continua após a publicidade

Se a previsão da IA estiver correta, o São Paulo se mantém com 48 pontos, e o Internacional pula para 44, podendo deixar a zona de rebaixamento antes da última rodada. Atualmente, o Tricolor Paulista está em 8°, e o Colorado ocupa a 17° posição.

Jogo marcará estreia de Abel Braga (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Internacional trabalha com desfalques para encarar o São Paulo

O Colorado trabalha com desfalques para encarar o São Paulo nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro. em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, desde o final da tarde de segunda-feira (1º), a delegação tem a ausência de Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo levado contra o Vasco, e Luis Otávio, com lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no mesmo duelo. Além dos dois, também segue sem os goleiros Ivan Quaresma e Anthoni.

continua após a publicidade

Em 17º, primeira posição do Z4, com 41 pontos, o Colorado terá a estreia de Abel Braga na sua oitava passagem pelo Beira-Rio. A vitória em São Paulo x Internacional é essencial para manter o time na luta contra o rebaixamento.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Tricolor Paulista, por sua vez, terá alguns retornos importantes nesta reta final de temporada, após um ano caótico no que diz respeito ao departamento médico. De acordo com o boletim médico mais recente do clube, Ferreirinha e Luciano já estão treinando normalmente com o restante do elenco para São Paulo x Internacional.

Arboleda, que lidava com uma lesão na posterior da coxa, também participou do treino de domingo (30) de forma adaptada. O São Paulo vai a campo na quarta-feira (3) contra o Internacional pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e em seu último jogo como mandante no ano.