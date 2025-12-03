Matemático explica cálculo para chances no Brasileirão; entenda conta
Tristão Garcia é dono do site 'Infobola', com mais de 20 anos de funcionamento
O Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim e as brigas por título, classificação para a próxima Libertadores e luta contra o rebaixamento esquentam a reta final de 2025. O torcedor se apega a simulações, cálculos, e, por isso, o Lance! traz a explicação de como são feitos os estudos para probabilidades dos clubes na tabela.
Referência em apontar os cenários das equipes na competição, o matemático Tristão Garcia, do site "Infobola", explicou como são feitos os estudos e os métodos utilizados para apontar as chances nos objetivos.
— Primeiro considero tudo que é relevante. E por que o modelo é bom? É porque é testado há mais de 20 anos. E na minha visão, jamais errou, nunca o modelo disse alguma coisa absurda. O programa consegue enxergar que um time tem melhor ciclo que o outro. Aí olha o confronto direto, se ganhou, olha os grandes jogos, a quantidade de jogos fora de casa… Vai além do número frio — disse Tristão Garcia.
Das brigas na atual edição do Brasileirão, a que mais chama atenção é a contra o rebaixamento. Com Sport e Juventude já rebaixados, restam duas vagas abertas e equipes como Fortaleza, Santos, Internacional, Vitória e Ceará na briga.
— A segunda coisa mais importante do futebol é o fator local. A segunda coisa mais importante, o momento do time. Porque tem as crises, né? Os momentos, você tem que superar os maus momentos. Depois tem, obviamente, a força do adversário. Isso é muito importante, se o adversário é forte. Mas se o adversário for parecido com o seu, vai depender do momento de onde é quem está jogando com ele. Mas se for muito forte, bom, aí isso também vai ter um peso grande — destacou o matemático.
— E aí você vai traçando perfil, time por time, jogando em casa e fora, e o momento deles, quantos jogos ele tem no âmbito. A pontuação também conta muito, claro. No número você pega considerando vitórias, considerando saldo de gols, considerando gols marcados. E funciona bem, tanto que estamos aí há vários anos acertando. O modelo é bom. O estudo caso a caso funciona — finalizou Tristão Garcia.
Chances no Brasileirão pelo "Infobola"
Rebaixamento:
20º Sport (já rebaixado)
19º Juventude (já rebaixado)
18º Fortaleza - 68%
17º Internacional - 46%
16º Santos - 46%
15º Vitória 29%
14º Ceará - 9%
Título:
Flamengo - 98%
Palmeiras - 2%
