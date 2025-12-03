Matemático explica cálculo para chances no Brasileirão; entenda conta

O Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim e as brigas por título, classificação para a próxima Libertadores e luta contra o rebaixamento esquentam a reta final de 2025. O torcedor se apega a simulações, cálculos, e, por isso, o Lance! traz a explicação de como são feitos os estudos para probabilidades dos clubes na tabela.

continua após a publicidade

➡️ Qual será o grupo do Brasil na Copa do Mundo? Teste agora no simulador exclusivo do Lance!

Referência em apontar os cenários das equipes na competição, o matemático Tristão Garcia, do site "Infobola", explicou como são feitos os estudos e os métodos utilizados para apontar as chances nos objetivos.

— Primeiro considero tudo que é relevante. E por que o modelo é bom? É porque é testado há mais de 20 anos. E na minha visão, jamais errou, nunca o modelo disse alguma coisa absurda. O programa consegue enxergar que um time tem melhor ciclo que o outro. Aí olha o confronto direto, se ganhou, olha os grandes jogos, a quantidade de jogos fora de casa… Vai além do número frio — disse Tristão Garcia.

continua após a publicidade

Das brigas na atual edição do Brasileirão, a que mais chama atenção é a contra o rebaixamento. Com Sport e Juventude já rebaixados, restam duas vagas abertas e equipes como Fortaleza, Santos, Internacional, Vitória e Ceará na briga.

— A segunda coisa mais importante do futebol é o fator local. A segunda coisa mais importante, o momento do time. Porque tem as crises, né? Os momentos, você tem que superar os maus momentos. Depois tem, obviamente, a força do adversário. Isso é muito importante, se o adversário é forte. Mas se o adversário for parecido com o seu, vai depender do momento de onde é quem está jogando com ele. Mas se for muito forte, bom, aí isso também vai ter um peso grande — destacou o matemático.

continua após a publicidade

— E aí você vai traçando perfil, time por time, jogando em casa e fora, e o momento deles, quantos jogos ele tem no âmbito. A pontuação também conta muito, claro. No número você pega considerando vitórias, considerando saldo de gols, considerando gols marcados. E funciona bem, tanto que estamos aí há vários anos acertando. O modelo é bom. O estudo caso a caso funciona — finalizou Tristão Garcia.

Flamengo encaminhou o título do Brasileirão (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Chances no Brasileirão pelo "Infobola"

Rebaixamento:

20º Sport (já rebaixado)

19º Juventude (já rebaixado)

18º Fortaleza - 68%

17º Internacional - 46%

16º Santos - 46%

15º Vitória 29%

14º Ceará - 9%

Título:

Flamengo - 98%

Palmeiras - 2%