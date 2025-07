O Bayer Leverkusen, da Alemanha, deu início à pré-temporada nesta semana e já projeta sua viagem ao Brasil. A equipe chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira (15) para dez dias de treinamento no CT do Flamengo. Pela "Esquenta Bayer 04 Brazil Tour 2025", tornou-se o primeiro clube da Bundesliga a realizar preparação no Brasil.

Os "Onze da Fábrica", agora comandados pelo holandês Erik ten Hag, farão um amistoso com o sub-20 do Rubro-Negro na terça-feira (18), na Gávea, às 14h30 (de Brasília). A partida será o primeiro teste do treinador com o grupo alemão após a pausa de verão do hemisfério norte.

Segundo o treinador, que substitui o espanhol Xabi Alonso, a viagem ao Rio representa uma etapa crucial da preparação para 2025/26. Durante a estadia no Rio de Janeiro, o elenco também utilizará as instalações do Rubro-Negro, consideradas de alto nível internacional.

A escolha pela pré-temporada no Brasil vai além do aspecto esportivo. O técnico destacou a relação histórica do Leverkusen com o país, que revelou vários talentos que brilharam na Europa. Apesar de ter apenas o lateral Arthur no plantel atual, o clube já contou com nomes como Paulo Sérgio, Juan, Lúcio, Renato Augusto, Zé Roberto, Zé Elias, Paulinho, Tita e outros craques nacionais.

Elenco do Bayer Leverkusen para a pré-temporada no Brasil

🧤 Goleiros: Lukas Hradecky, Mark Flekken, Niklas Lomb, Simeon Rapsch (Sub-19)

🛡️ Defensores: Piero Hincapié, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Arthur, Axel Tape, Alejandro Grimaldo, Jeanuel Belocian, Nebe Domnic (Sub-19), Ben Hawighorst (Sub-19), Ferdinand Pohl (Sub-19), Osman Turay (Sub-19)

🦶 Meio-campistas: Jonas Hofmann, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Ibrahim Maza, Granit Xhaka, Montrell Culbreath (Sub-19), Jeremiah Mensah (Sub-19), Emmanuel Owen (Sub-19)

⚽ Atacantes: Patrik Schick, Alejo Sarco, Amine Adli, Victor Boniface, Nathan Tella, Christian Kofane, Dustin Buck (Sub-19), Ken Izekor (Sub-19)

Programação do time alemão no Brasil 🟢🟡

13 de julho (domingo)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

14 de julho (segunda-feira)

Manhã: Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

15 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Evento com lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Evento com lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada (com participação do treinador e da diretoria)

17 de julho (quinta-feira)

14h30: Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 no Estádio da Gávea

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 no Estádio da Gávea Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

18 de julho (sexta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Treino no “Ninho do Urubu” Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Maracanã

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

Após dez dias de treinamentos no Rio de Janeiro, o Bayer retorna à Europa para amistosos diante do Bochum, no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no primeiro dia de agosto, às 14h, fora de casa. A abertura oficial da temporada está prevista para o dia 5, sem oponente definido.

