Leão escapa? IA aponta resultado de Fortaleza x Corinthians no Brasileirão

Fortaleza e Corinthians vão se enfrentar, nesta quarta-feira (3), na 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é decisivo na luta contra o rebaixamento, e uma inteligência artificial apontou o resultado da partida.

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Fortaleza vai vencer o Corinthians por 3 a 1, de virada, na Arena Castelão. O Timão vai abrir o placar no primeiro tempo, mas verá os donos da casa virarem o placar com gols na segunda etapa.

A previsão da inteligência artificial apontou que Gui Negão abre o placar para o Corinthians contra o Fortaleza. No segundo tempo, o Timão não vai segurar a pressão do Leão do Picci. Com dois gols de Adam Barero e um de Deyverson.

Se o palpite da IA estiver correto e o Fortaleza vencer o Corinthians, o Leão chegaria a 44 pontos e pode deixar a zona de rebaixamento. O Timão, por sua vez, ficaria com 46 pontos. Atualmente, o time nordestino ocupa a 18° posição, e o paulista a 9° colocação.

Partida entre Corinthians e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Dorival Júnior perde titular do Corinthians para jogo contra o Fortaleza

O Corinthians terá um desfalque certo para o confronto diante do Fortaleza, na próxima quarta-feira, dia 3, na Arena Castelão, às 19h. Matheuzinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, por isso, não poderá atuar. O lateral entrou em campo pendurado na partida contra o Botafogo, neste domingo, no empate em 2 a 2.

A advertência que tirou o jogador do próximo jogo aconteceu aos 45 minutos da segunda etapa, em falta cometida sobre Barrera. O lance encerrou uma série de seis partidas em que o lateral vinha sendo uma das principais opções do setor, especialmente pela escassez de alternativas no elenco alvinegro.

O duelo entre Fortaleza e Corinthians será decisivo para as duas equipes. O Leão briga para se manter na primeira divisão, e o Timão está de olho em uma vaga na Libertadores de 2026.