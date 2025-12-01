Red Bull define companheiro de Max Verstappen na F1 2026

Os boatos de uma possível ida a Mercedes colocaram em dúvida o futuro de Max Verstappen para a temporada 2026 da Fórmula 1. Não demorou, no entanto, para a Red Bull garantir que o piloto não sairia da titularidade da equipe antes do fim do contrato. Com isso, o mistério passou a ser outro: quem seria o companheiro do holandês?

O anúncio oficial da Red Bull está maracada para esta terça-feira (2), dois dias depois da vitória de Verstappen no GP do Catar. Antes disso, o jornalista Erik Van Haren, do "De Telegraaf", quebrou o mistério e garantiu a promoção de Isack Hadjar para a equipe principal.

A subida do francês afeta diretamente a vaga de Yuki Tsunoda na Fórmula 1. Segundo o relato, o japonês não retornará para a Racing Bull para a próxima temporada, o que o deixa de "aviso prévio" na última etapa de 2025. A F1 fecha o ano no GP de Abu Dhabi neste fim de semana, entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Mas, afinal, se Tsunoda não vai para a segunda equipe, quem vai? A transferência de Liam Lawson após duas etapas foi bom para o neozelandês. Com uma melhora significativa desde então, o piloto garantiu sua vaga na Racing Bulls.

Ao lado de Lawson, Arvid Lindblad terá a oportunidade de estrear na Fórmula 1. O futuro novato, inclusive, substitui o japonês durante o primeiro treino livre em Abu Dhabi, que acontece na sexta-feira (5). Caso não assine com outra equipe, ainda há chances de Yuki se tornar o piloto reserva da Red Bull.

