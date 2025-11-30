IA crava rebaixados após jogos de Santos, Internacional, Fortaleza e Vitória

A 36° rodada do Campeonato Brasileiro reservou fortes emoções para as equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Santos, Internacional, Fortaleza e Vitória estão ameaçados e podem acabar na segunda divisão.

Depois das partidas no Brasileirão, o Lance! consultou uma inteligência artificial, que cravou os times que serão rebaixados para a Série B. O ChatGPT apontou que Peixe e Colorado não vão escapar da zona, e Fortaleza e Vitória ficam na Série A.

Na rodada 36, o Santos venceu, o Internacional perdeu, o Fortaleza ganhou e o Vitória Ganhou. O Peixe passou pelo Sport com facilidade, enquanto o Colorado foi goleado pelo Vasco. O Leão do Picci venceu o Atlético-MG, e o Vitória bateu o Mirassol.

Brasileirão vai pegar fogo até a última rodada (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Simulação da IA

Pela simulação da inteligência artificial, o Santos vai perder para o Juventude no Alfredo Jaconi e empatar com o Cruzeiro na Vila Belmiro. O Internacional perderá para o São Paulo no Morumbis e empatará com o Bragantino no Beira-Rio.

O Fortaleza, por sua vez, vai empatar com o Bragantino em São Paulo e vencer o São Paulo no Barradão na última rodada. Já o Fortaleza vencerá o Corinthians e empatará com o Botafogo, de acordo com a previsão do ChatGPT.

Santos, Internacional, Fortaleza e Vitória: quem cai?

Se a simulação da IA estiver correta, Santos e Internacional cairiam para a Série B, enquanto Fortaleza e Vitória permaneceriam. O Peixe e o Colorado chegariam a 42 pontos, terminando na 17° e 18° posição respectivamente. O "Lion" terminaria com 44 pontos, e o Leão baiano com 46.

Atualmente, Santos e Internacional tem 41 pontos, contra 40 do Fortaleza e 42 do Vitória. As equipes vão brigar até o final do Campeonato Brasileiro para se manter na elite do futebol nacional.