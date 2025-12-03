Jornalistas cravam resultado de Juventude x Santos

Juventude e Santos se enfrentam, nesta quarta-feira (3), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, jornalistas do grupo Globo divulgaram palpites para o confronto decisivo para o Peixe, na briga contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Banco brasileiro pode comprar naming rights de estádio do time de Messi

Participaram da dinâmica os seguintes jornalistas: Alex Escobar, André Loffredo, Felipe Diniz, Fred Bruno, Jéssica Cescon, Joanna de Assis e Tiago Medeiros. Da lista dos sete participantes, apenas um não palpitou em uma vitória do Peixe.

Trata-se de Fred Bruno, atual apresentador do Globo Esporte de São Paulo. Para o comunicador, o confronto entre as equipes terminará empatado. O resultado é ruim para o Santos, que busca somar pontos para se livrar de um possível rebaixamento.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Santos e a briga contra o rebaixamento no Brasileirão

O Internacional é o primeiro clube da zona de rebaixamento. A equipe Colorada soma 41 pontos, até o momento, podendo alcançar a marca de 47 pontos até o final do Brasileirão. Sendo assim, todos os clubes que ainda se encontram com 46 pontos, correm risco de rebaixamento.

A lista começa por Corinthians e Grêmio, que atualmente ocupam a 9ª e a 10ª colocação, com a nota de corte. Um empate na 37ª rodada já afasta qualquer perigo para as equipes.

continua após a publicidade

Vasco, Bragantino e Atlético-MG somam 45 pontos. O Ceará tem 43 pontos, seguido por Vitória com 42. Santos e Internacional somam 41, o Peixe permanece na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento por conta do melhor saldo de gol.