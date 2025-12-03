Santos ou Inter? Torcedores batem o martelo sobre rebaixamento no Brasileirão

Santos e Internacional entram em campo, nesta quarta-feira (3), para disputarem a 37ª rodada do Brasileirão. De um lado, o Peixe encara o Juventude, fora de casa, às 19h30 (de Brasília). Já o Colorado encara o São Paulo, também longe das próprias dependências, às 20h (de Brasília). Ambas as equipes precisam somar pontos para afastar o fantasma do rebaixamento.

Diante do cenário, o Lance! realizou uma enquete no Whats App e pediu para os torcedores apontarem qual, entre os dois clubes, tem mais chances de cair. Ao todo, 50,59% dos votos apontaram para o rebaixamento do Internacional.

Além da maioria, outros 14,71% palpitaram na queda do Santos. Outros 30,59% cravaram que as duas equipes devem jogar a Série B em 2026. Para finalizar, apenas 4,12% votaram que nenhuma das equipes serão rebaixadas.

Santos e Inter na briga contra o rebaixamento

O Internacional é o primeiro clube da zona de rebaixamento. A equipe Colorada soma 41 pontos, até o momento, podendo alcançar a marca de 47 pontos até o final do Brasileirão. Sendo assim, todos os clubes que ainda se encontram com 46 pontos, correm risco de rebaixamento.

A lista começa por Corinthians e Grêmio, que atualmente ocupam a 9ª e a 10ª colocação, com a nota de corte. Um empate na 37ª rodada já afasta qualquer perigo para as equipes.

Vasco, Bragantino e Atlético-MG somam 45 pontos. O Ceará tem 43 pontos, seguido por Vitória com 42. Santos e Internacional somam 41, o Peixe permanece na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento por conta do melhor saldo de gol.