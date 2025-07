Messi ultrapassa recorde de gols de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi vive um momento iluminado na MLS. Com dois gols e uma assistência na goleada por 5 a 1 sobre o New York Red Bulls deste sábado (19), o argentino ultrapassou o número de gols com bola rolando de Cristiano Ronaldo. O camisa 10 do Inter Miami marcou em seis dos últimos sete jogos pelo clube na competição e só passou em branco na derrota para o Cincinnati.

De acordo com levantamento do jornal português A Bola, Messi chegou a 764 gols de bola rolando na carreira, superando Cristiano Ronaldo, que tem 763 nesse quesito. O português, contudo, continua na frente no número de gols totais e está perto do milésimo. Ao longo da carreira, Messi fez 874 gols - sendo 110 de pênalti - em 1114 partidas, enquanto Cristiano Ronaldo soma 938 gols - sendo 175 de pênalti - em 1281 jogos.

Como foi a vitória do Inter Miami que deu o recorde a Messi?

Em uma noite inspirada de Lionel Messi, o Inter Miami goleou New York Red Bulls, fora de casa, por 5 a 1, neste sábado (19), e chegou a quinto lugar na Conferência Leste da MLS, com 41 pontos em 21 jogos. O craque argentino teve uma atuação de gala, marcando os dois gols que sacramentaram o resultado e deu uma assistência.

O New York Red Bulls saiu na frente no início da partida com um gol do zagueiro Hack, após confusão na área. No entanto, o Inter Miami rapidamente tomou o controle do jogo e contou com a genialidade de Messi para reagir. O argentino deu um passe preciso para Jordi Alba empatar. Em seguida, Segovia virou o placar em bela jogada, e Telasco ampliou com um chute de fora da área, fechando o primeiro tempo em vantagem para o time da Flórida.

Na segunda etapa, Messi recebeu em profundidade, driblou o goleiro e marcou com o gol vazio. Já nos minutos finais, após jogada bem construída, Cremaschi cruzou na medida para o argentino dominar no peito e marcar um golaço, decretando a goleada por 5 a 1. Foi a sexta vez nos últimos sete jogos que Messi marcou dois gols em uma partida.

