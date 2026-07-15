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Corinthians chega desfalcado para duelo com o Remo após a Copa do Mundo

Diniz terá a missão de remontar o time para a próxima partida

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/07/2026 07:00
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Fernando Diniz olhando para frente durante treino
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

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O Corinthians não terá o meio-campista Rodrigo Garro no confronto diante do Remo, que acontece na volta da Copa do Mundo, no dia 23 de julho, às 19h30. A partida será disputada na Neo Química Arena.

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    Rodrigo Garro recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio, neste sábado (30), na Arena do Grêmio. Na ocasião, o árbitro Lucas Paulo Torezin mostrou o cartão ainda na primeira etapa, após reclamação por uma falta sofrida.

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    Antes disso, o camisa 8 do Corinthians havia sido advertido no empate em 1 a 1 com o Flamengo, na Neo Química Arena, e no empate em 0 a 0 com o Vitória, fora de casa. Com isso, está suspenso e desfalca a próxima partida.

    Jogadores do Corinthians reunidos
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    • Lesionados e desfalques no Corinthians

    O técnico Fernando Diniz ainda tem dúvidas para o confronto. O zagueiro João Pedro Tchoca, que está em recuperação após cirurgia para correção de hérnia inguinal; Memphis Depay, que ainda não acertou a renovação de contrato; e Vitinho, com dores no quadril.

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    O meia-atacante Kayke, que sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora e devem demorar para retornar aos jogos.

    Veja abaixo a sequência de jogos

    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

    Momento do Timão na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

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    Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

    Corinthians em 2026

    1. 37 jogos
    2. 16V | 11E | 10D
    3. 53% de aproveitamento
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

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