O Corinthians anunciou nesta sexta-feira que o zagueiro João Pedro Tchoca será submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal nesta sexta-feira (08). Com isso, o jogador está de fora do confronto contra o São Paulo, no domingo (10), na Neo Química Arena.

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O defensor já vinha sendo desfalque no Timão por conta de dores na região do púbis. Tchoca perdeu os jogos contra Internacional, Platense, Palmeiras, Santa Fe (duas vezes), Vitória, Barra, Vasco da Gama, Peñarol e Mirassol.

Cabe ressaltar que, no ano passado, o atacante Yuri Alberto também passou por uma cirurgia de hérnia inguinal. Em agosto, o camisa 9 apresentou dores abdominais e foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

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Exames de imagem e consulta com o gastroenterologista Dr. Walter Ayres confirmaram o diagnóstico de hérnia inguinal, levando à decisão pela realização do procedimento cirúrgico.

João Pedro Tchoca segue fora do Corinthians (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Ausências no Corinthians e possíveis desfalques contra o São Paulo

Além de Tchoca, o volante Charles (lesão no calcanhar direito) segue em tratamento no departamento médico do Corinthians. O meia-atacante Kayke, com lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão no DM.

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Já o atacante Memphis Depay está em fase de transição física e vive expectativa de retornar aos jogos. O mesmo ocorre com Vitinho, que foi baixa nos últimos dois jogos após sentir dores no quadril direito.

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