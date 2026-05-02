O Corinthians finalizou, na manhã deste sábado (2), a preparação para o duelo contra o Mirassol, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no domingo (3), às 20h30, no Estádio Maião, no interior de São Paulo, e não contará com o atacante Vitinho, com dores no quadril.

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➡️ Mirassol x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O elenco iniciou o dia na Sala de Preleção Flexform, onde o técnico Fernando Diniz apresentou vídeos com análises do adversário. Em seguida, os jogadores foram para a academia do CT, realizando atividades de ativação física antes do aquecimento no gramado.

Na sequência, a comissão técnica comandou trabalhos táticos e treinamentos de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas, ajustando detalhes para o compromisso fora de casa.

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Para a partida, o Corinthians terá quatro desfalques por suspensão: o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral-direito Matheuzinho e os meio-campistas André e André Carrillo. Além deles, o zagueiro João Pedro (dores na região do púbis) e Charles (lesão no calcanhar direito) seguem em tratamento no departamento médico.

O atacante Memphis Depay ainda está em fase de transição física e não viaja para a partida. O mesmo ocorre com Vitinho, que foi baixa de última hora após sentir dores no quadril direito e também está fora da lista de relacionados para o confronto.

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Assim, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Raniele, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu; Allan, Matheus Pereira, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

A delegação corinthiana segue viagem para São José do Rio Preto-SP na tarde deste sábado (02). O elenco se concentra em um hotel nesta cidade, que fica a pouco mais de 16 quilômetros do Estádio Maião, palco da partida.

Corinthians fez último trabalho de olho no Mirassol (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com a situação bem encaminhada na Libertadores, o Corinthians vira a chave e passa a focar no Campeonato Brasileiro, competição em que a equipe do Parque São Jorge ainda busca dias mais consistentes e melhores resultados.

Já o Leão vive cenário semelhante ao do time alvinegro: segue vivo na Libertadores e busca somar pontos no Brasileirão.

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O Corinthians viveu momentos de instabilidade no Campeonato Brasileiro e acumulou nove partidas sem vencer. Após a chegada de Fernando Diniz, a equipe apresentou evolução, mas ainda demorou para conquistar o primeiro triunfo na competição: empatou com Palmeiras e Vitória e só voltou a vencer no terceiro jogo, diante do Vasco.

O Timão soma 15 pontos no Brasileirão após 13 partidas disputadas, com três vitórias, seis empates e quatro derrotas. No total, marcou nove gols e sofreu 11, com saldo negativo de -2 e aproveitamento de 38% na competição.

Mesmo com a vitória diante do Vasco na rodada passada, o time segue pressionado na tabela e ainda luta contra o rebaixamento, precisando reagir nas próximas rodadas para se afastar da zona de perigo e ganhar mais tranquilidade na sequência do campeonato.

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