Corinthians rescinde com atacante da base que tinha multa de R$ 1 bilhão Jogador de 21 anos deixa o clube antes do fim do contrato

O Corinthians acertou a rescisão de contrato com mais um jogador das categorias de base. O atacante Léo Agostinho, de 21 anos, que tinha vínculo com o clube até dezembro deste ano, deixou o Timão após o encerramento antecipado do contrato, publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Léo Agostinho disputou apenas dois jogos na temporada de 2026, ambos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com idade estourada para atuar nas categorias de base e sem espaço no futebol profissional, a saída antecipada foi definida como o melhor caminho para as partes.

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O atacante era considerado uma promessa da base do Corinthians e chegou a receber elogios de Vanderlei Luxemburgo durante a passagem do treinador pelo clube. A versatilidade era um dos pontos que chamavam a atenção da comissão técnica. Léo iniciou a trajetória como lateral-direito, mas também pode atuar como meia e ponta pelo lado direito.

O jogador chegou a participar de alguns treinamentos com o elenco profissional, mas não foi relacionado para partidas oficiais pelo time principal do Corinthians.

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Atacante Léo Agostinho chegou a ter multa rescisória bilionária (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Multa milionária e números pelo Corinthians

Em 2023, Léo Agostinho renovou contrato com o Corinthians e passou a ter uma multa rescisória avaliada em 200 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 1,076 bilhão na cotação atual. O clube era detentor de 80% dos direitos econômicos do atleta.

Na época da renovação, o jogador recebeu sondagens de Cruzeiro, Santos e equipes do exterior, mas o estafe do atacante optou pela permanência no Parque São Jorge.

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Segundo levantamento do Meu Timão, Léo Agostinho disputou 133 partidas com a camisa do Corinthians em todas as categorias, com 13 gols marcados. O atacante também fez parte do elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

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