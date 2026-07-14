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Corinthians rescinde com atacante da base que tinha multa de R$ 1 bilhão

Jogador de 21 anos deixa o clube antes do fim do contrato

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/07/2026 10:27
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Léo Agostinho comemora gol do Corinthians
Léo Agostinho durante período em que defendeu as categorias de base do Corinthians (Foto: Divulgação)

O Corinthians acertou a rescisão de contrato com mais um jogador das categorias de base. O atacante Léo Agostinho, de 21 anos, que tinha vínculo com o clube até dezembro deste ano, deixou o Timão após o encerramento antecipado do contrato, publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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    • Léo Agostinho disputou apenas dois jogos na temporada de 2026, ambos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com idade estourada para atuar nas categorias de base e sem espaço no futebol profissional, a saída antecipada foi definida como o melhor caminho para as partes.

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    O atacante era considerado uma promessa da base do Corinthians e chegou a receber elogios de Vanderlei Luxemburgo durante a passagem do treinador pelo clube. A versatilidade era um dos pontos que chamavam a atenção da comissão técnica. Léo iniciou a trajetória como lateral-direito, mas também pode atuar como meia e ponta pelo lado direito.

    O jogador chegou a participar de alguns treinamentos com o elenco profissional, mas não foi relacionado para partidas oficiais pelo time principal do Corinthians.

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    Atacante Léo Agostinho olhando para bola em treino no Corinthians
    Atacante Léo Agostinho chegou a ter multa rescisória bilionária (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)
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    • Multa milionária e números pelo Corinthians

    Em 2023, Léo Agostinho renovou contrato com o Corinthians e passou a ter uma multa rescisória avaliada em 200 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 1,076 bilhão na cotação atual. O clube era detentor de 80% dos direitos econômicos do atleta.

    Na época da renovação, o jogador recebeu sondagens de Cruzeiro, Santos e equipes do exterior, mas o estafe do atacante optou pela permanência no Parque São Jorge.

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    Segundo levantamento do Meu Timão, Léo Agostinho disputou 133 partidas com a camisa do Corinthians em todas as categorias, com 13 gols marcados. O atacante também fez parte do elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

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