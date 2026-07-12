Sem Memphis, Corinthians empata com o Cascavel em amistoso de intertemporada
Diniz utilizou 23 atletas no último confronto antes do retorno oficial aos jogos
O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Cascavel neste domingo (12), no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), em amistoso de intertemporada. Os gols da partida foram marcados por Matheus Pereira, para o Timão, e Cleiton para a equipe paranaense.
O próximo compromisso do Corinthians será diante do Remo, na quinta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Cascavel ainda não tem calendário definido.
Amistoso? Só no nome
Em um jogo pegado, o Cascavel começou melhoro primeiro tempo e criou as principais chances, especialmente com o ponta Palacios, que parou duas vezes nas defesas do goleiro Hugo Souza. Em uma delas, Matheuzinho precisou salvar em cima da linha. O Corinthians demorou para entrar na partida, mas cresceu a partir da metade da primeira etapa e também levou perigo. A principal oportunidade veio em jogada individual de Kaio César, que finalizou para defesa do goleiro André Luís.
Com uma equipe praticamente toda modificada, o Corinthians voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos 14 minutos. Em contra-ataque, a defesa do Cascavel afastou mal, e Matheus Pereira aproveitou a sobra para acertar um belo chute de dentro da área e fazer 1 a 0. O time paranaense, porém, empatou aos 24 minutos. Cirilo aproveitou a falha de Charles, cruzou para Cleiton, que finalizou de primeira e deixou tudo igual: 1 a 1.
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Aos 24 minutos do segundo tempo, Cirilo cruzou para o lateral Cleiton, que finalizou de primeira e empatou a partida. O lance contou com falhas da defesa corintiana: Charles escorregou na jogada, e Angileri não conseguiu impedir a finalização do atacante do Cascavel, que bateu firme, sem chances para Kauê.
Deu aula 🏅
O atacante Palacios foi o principal destaque do Cascavel e criou as melhores chances da partida. O colombiano de 21 anos só não marcou por causa das boas defesas do goleiro Hugo Souza, especialmente na etapa inicial.
Ficou abaixo 📉
O Corinthians teve apenas o jovem Yago Melo como opção no banco para a zaga. Por isso, Fernando Diniz improvisou Charles na vaga de Gabriel Paulista no segundo tempo. A escolha, porém, não deu certo: o volante falhou no gol de empate do Cascavel.
Não vou ver isso sozinho 😱
Aos 10 minutos do primeiro tempo, o goleiro Kauê recebeu um passe na defesa e, com categoria, driblou o atacante Cirilo dentro da área, em uma jogada de perigo.
Confira as informações do jogo entre Cascavel x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
Cascavel 1x1 Corinthians
Amistoso
📆 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná
🥅 Gols: Cleiton (24'/2ºT) Cascavel; Matheus Pereira (14'/2ºT) Corinthians;
🟨 Cartões amarelos: Ian Barreto e Geovane (CAS); André Ramalho (COR);
🟥 Cartões vermelhos: x
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)
🚩 Assistentes: Lucas Henrique Gowatiski (PR) e Luis Henrique Campanhoni Amadori (PR)
🖥️ VAR: Não há.
⚽ESCALAÇÕES
CASCAVEL: André Luís (Sidnei); Líbano (Cleiton) e (Choco), Renan Cosenza, Geovane (Vitor Amaral) e Ian Barreto (Antony); Fábio (Zé Rodrigues), João Victor (Luizinho Camargo) e Gustavo Guru (Pedrinho); Robinho (Gustavo Tapioca), Cirilo (Zé Carlos) e Palacios (Haruna Hassan). (Técnico: César Bueno)
CORINTHIANS: Hugo Souza (Kauê) e (Felipe Longo); Matheuzinho (Pedro Milans), André Ramalho (Alex Santana), Gabriel Paulista (Charles) e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Carrillo), André (Allan), Breno Bidon (Matheus Pereira) e Rodrigo Garro (Zakaria); Kaio César (Lingard) e Yuri Alberto (Pedro Raul). (Técnico: Fernando Diniz)
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