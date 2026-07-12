Corinthians está escalado para o amistoso diante do Cascavel Equipes se enfrentam em confronto de intertemporada

O Corinthians está escalado para o confronto diante do Cascavel, que acontece neste domingo (12), às 16h), no Estádio Municipal Arnaldo Busatto, em Cascavel (PR). O confronto faz parte da intertemporada e serve como preparação para a sequência da temporada.

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Para o amistoso, o Corinthians terá desfalques importantes. O zagueiro Gustavo Henrique foi preservado por causa de dores na região dos flexores do quadril. João Pedro Tchoca também não viaja, já que segue em recuperação de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal.

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Além deles, o atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria permanecem em fase de transição física e também estão fora da partida. A comissão técnica utilizará o amistoso para dar ritmo de jogo ao elenco antes da retomada das competições oficiais.

Por fim, Memphis Depay, que está em férias após participação na Copa do Mundo, segue fora.

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

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Elenco do Corinthians durante treinamento (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Corinthians x Cascavel

O duelo no Paraná será o principal teste de Fernando Diniz antes da volta da temporada. Após semanas de treinamentos durante a pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians busca dar ritmo de jogo aos principais atletas e aprimorar o entrosamento da equipe antes da sequência decisiva de partidas pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil.

Do outro lado, o Cascavel encara o amistoso como uma oportunidade de medir forças com um dos principais clubes do futebol brasileiro. Atuando diante de sua torcida, no oeste paranaense, a equipe espera avaliar o elenco e ganhar visibilidade nacional às vésperas da sequência da temporada.

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