Corinthians confirma lesão de dois jogadores, e Donelli é liberado para exames em Dubai

O Corinthians retornou aos treinamentos nesta sexta-feira (6) após vencer o Capivariano, por 3 a 0, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (5), pelo Paulistão. O time comandado por Dorival Jr. dá início à preparação para encarar o Palmeiras no domingo (9), em casa. Nesta reapresentação, duas lesões foram confirmadas.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians recusa nova proposta de clube do exterior por Hugo Souza; veja valor

O lateral-esquerdo Hugo sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante o jogo desta quinta-feira (5) e passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias. Já o atacante Kaio César teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O camisa 37 já iniciou o tratamento sob os cuidados da equipe de fisioterapia do clube.

Como de costume, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Capivariano realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais atletas foram ao campo após uma atividade de força na academia. Depois do aquecimento, a comissão técnica comandou um exercício tático de enfrentamento e treinou jogadas de bola parada. Um complemento de finalizações foi aplicado na parte final do treinamento.

continua após a publicidade

O elenco volta a treinar na manhã deste sábado (7), no CT Dr. Joaquim Grava para dar continuidade aos treinamentos de olho no Derby do Paulistão.

Matheus Donelli é liberado pelo Corinthians

O goleiro Matheus Donelli foi liberado do treinamento desta sexta-feira e prepara para realizar exames médicos no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O Corinthians negociou o empréstimo do atleta até o meio de 2026 com o clube de Dubai.

continua após a publicidade

O arqueiro iniciou sua trajetória no futsal do clube e passou por todas as categorias de base. Subiu à equipe principal em 2020 e, de lá para cá, somou 28 jogos com três títulos conquistados: Paulistão (2025), Copa do Brasil (2025) e Supercopa Rei (2026).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

+ Aposte na vitória do Corinthians contra o Palmeiras pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.