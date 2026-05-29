O Corinthians garantiu o primeiro lugar em seu grupo na Libertadores e agora enfrentará o Rosario Central, da Argentina, nas oitavas de final do torneio continental. O confronto foi definido em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, nesta sexta-feira (29).

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A competição já tem definida toda a trajetória das equipes ao longo das fases eliminatórias e não haverá um novo sorteio para os confrontos. O Timão fará o segundo jogo do duelo em casa, já que estava no pote um do chaveamento, e as datas exatas das partidas de ida e volta ainda serão anunciadas pela Conmebol. As datas-base reservada pela entidade são nas semanas dos dias 11 e 20 de agosto, após a disputa da Copa do Mundo.

Os sorteio também já define os lados de cada chaveamento, tornando possível traçar o caminho que o Corinthians pode ter daqui em diante, caso avance as fases. Se passar do Rosario Central e cravar a vaga nas quartas de final, o adversário do Timão será o vencedor do duelo entre Estudiantes, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile.

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Enquanto os argentinos foram os segundos colocados no Grupo A, atrás do Flamengo, o time chileno fez boa campanha ao liderar o grupo que tinha Cruzeiro, que passou em segundo, Boca Juniors, terceiro, e Barcelona de Guayaquil, do Equador, eliminado.

Com onze pontos somados, o Corinthians teve campanha melhor que o Estudiantes e pior que a Católica. Isso significa que, caso o Timão avance, segue decidindo em casa contra os argentinos. Mas o rival chileno se classificar, obriga o alvinegro a jogar o segundo jogo fora, já que a Universidad somou 13 pontos na fase de grupos. Segundo as regras da Conmebol, a vantagem de decidir no seu estádio depende da campanha na disputa por grupos.

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O que pode surgir a partir das quartas

Com o próximo passo desenhado, o Corinthians tem ainda um outro cenário a ser analisado, que é composto pelos clubes do mesmo lado do chaveamento do Timão. Neste grupo está o duelo brasileiro das oitavas, entre Cruzeiro e Flamengo, além de Deportes Tolima, da Colômbia, e Independiente Del Valle, do Equador.

Desses quatro clubes, o Corinthians só não tem campanha melhor na fase de grupos que o Flamengo. Isso significa que Timão decide em casa uma eventual semifinal contra qualquer outro rival desse lado do chaveamento.

Histórico contra o Rosario Central

O Corinthians enfrentou o Rosario Central em apenas dois momentos da história. Os times rivalizaram nos jogos de ida e volta pelas oitavas de final da Libertadores de 2000. E o cenário foi parecido, com o Timão classificando primeiro em sua chave e o rival argentino em segundo.

O duelo pelas oitavas foi decidido nas penalidades após dois placares iguais na ida e volta, 3 a 2 para cada um dos times. Na ida, o Rosario venceu no estádio Gigante de Arroyito e o Corinthians saiu vivo para o jogo de volta após bela atuação de Luizão, que marcou duas vezes.

Na volta, no Pacaembu, quase 38 mil torcedores viram um jogo tenso e, após Luizão marcar de novo e abrir o placar, o Rosario Central virou a partida para 2 a 1. Até que Edílson, o Capetinha, empatou o duelo aos 12 da segunda etapa e poucos minutos depois o centroavante e artilheiro do time, Luizão, marcou o terceiro.

Nas penalidades, Edu chegou a perder a terceira cobrança, mas o goleiro Dida fez a diferença e pegou uma batida do rival, além de mais um chute para a fora do time argentino. O placar final das cobranças foi de 4 a 3 para o Timão, que garantiu vaga nas oitavas.

Datas-base das oitavas de final da Libertadores 2026

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

11 a 20 de agosto Quartas de final: 8 a 17 de setembro

8 a 17 de setembro Semifinais: 13 e 22 de outubro

13 e 22 de outubro Final: 28 de novembro (Estádio Centenário, em Montevidéu)