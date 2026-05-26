Corinthians conhece adversário das oitavas de final da Copa do Brasil
Timão decidirá classificação em casa e revive confrontos históricos
O Corinthians vai enfrentar o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio dos confrontos foi realizado nesta terça-feira (26), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Timão decidirá a vaga em casa, com partidas previstas para os dias 1º e 2 de agosto, pelo jogo de ida, e 5 e 6 de agosto, pela volta.
Atual campeão do torneio, o Corinthians avançou às oitavas após eliminar o Barra com duas vitórias por 1 a 0. Já o Internacional despachou o Athletic-MG também com dois triunfos: venceu por 2 a 1 em Minas Gerais e depois confirmou a classificação no Beira-Rio ao ganhar por 3 a 2.
As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3.
O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.
Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.
Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026
- Vasco x Fluminense (ida) / Fluminense x Vasco (volta)
- Internacional x Corinthians (ida) / Corinthians x Internacional (volta)
- Mirassol x Grêmio (ida) / Grêmio x Mirassol (volta)
- Athletico-PR x Vitória (ida) / Vitória x Athletico-PR (volta)
- Atlético-MG x Juventude (ida) / Juventude x Atlético-MG (volta)
- Santos x Remo (ida) / Remo x Santos (volta)
- Chapecoense x Cruzeiro (ida) / Cruzeiro x Chapecoense (volta)
- Palmeiras x Fortaleza (ida) / Fortaleza x Palmeiras (volta)
Datas-bases
- Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta)
- Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta)
- Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta)
- Final: 6 de dezembro (jogo único, em local a ser divulgado)
Premiações da Copa do Brasil
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
