Corinthians empata com o Vitória e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

Vitória e Corinthians empataram por 0 a 0 na noite deste sábado (18), no Barradão, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas uma finalização no alvo, as equipes fizeram uma partida morna e sem grandes emoções.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com o resultado, o Vitória chega a 15 pontos e ocupa a 10ª colocação após 11 jogos, mantendo campanha equilibrada no meio da tabela, com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, além de saldo de gols negativo em -3.

Já o Corinthians vai a 12 pontos em 12 partidas e aparece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma duas vitórias, seis empates e quatro derrotas, com saldo de -3, e segue pressionada na parte de baixo da classificação. Ao todo, são nove partidas do Timão sem vitória na competição.

continua após a publicidade

O JOGO

A primeira grande chance do jogo foi com Renato Kayzer. O atacante recebeu passe nas costas da zaga do Corinthians e finalizou para fora, mas o lance já estava invalidado por impedimento. Foi a última participação dele antes de deixar o campo por lesão.

Aos 21 minutos, o Vitória voltou a assustar. Martínez recebeu em velocidade pelo meio, invadiu a área e finalizou, mas a defesa travou. No rebote, Ramon apareceu livre, porém Gabriel Paulista se antecipou e evitou o gol, mandando para escanteio.

continua após a publicidade

Sem grandes emoções, o Corinthians até tentou finalizações de fora da área, como no chute de Rodrigo Garro aos 46 do primeiro tempo, mas a bola subiu muito e passou sem perigo.

SEGUNDO-TEMPO

Se o primeiro tempo foi morno, a etapa final começou mais movimentada, com chances para os dois lados. No Corinthians, aos 6 minutos, Bidu foi acionado pela esquerda e cruzou para Pedro Milans, que por pouco não alcançou a bola e mandou para fora.

Na sequência, o Vitória passou a ter mais oportunidades e assumiu o controle das principais ações do jogo. Aos 14, o atacante Renê teve uma chance dentro da área, mas finalizou sem força. No minuto seguinte, Baralhas finalizou na área, mas pegou mal na bola e mandou para fora.

Após as entradas de Kaio César, Labyad e Lingard, o Corinthians melhorou no jogo, passou a ter mais posse de bola e tentou ser mais agressivo. Os últimos passes, no entanto, deixaram a desejar.

Do outro lado, a principal chance foi criada pelo Vitória aos 41 minutos, quando Zé Vitor arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer a defesa. Foi a única finalização no alvo em uma partida que terminou sem gols.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Renato Alexandre/Agencia F8/Folhapress)

O que vem pela frente?

A próxima semana marca o retorno da Copa do Brasil com a disputa da quinta fase. O Vitória encara o Flamengo no Maracanã, na quarta-feira (22), às 21h30. Já o Corinthians enfrenta o Barra, no estádio da Ressacada, na terça-feira (21), também às 21h30.

Confira as informações do jogo entre Vitória x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória 0x0 Corinthians

Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

🥅 Gols: (37'/2ºT) Vitória;

🟨 Cartões amarelos: Nathan Mendes (VIT); Rodrigo Garro e Bidu (COR);

🟥 Cartões vermelhos: -

👭Público: 21.709

💰Renda: R$ 728.219,00

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Zé Vitor), Gabriel Baralhas (Ronald Lopes) e Martínez; Matheuzinho (Diego Tarzia), Erick (Cantalapiedra) e Renato Kayzer (Renê). (Técnico: Jair Ventura)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans (Kaio César), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele (Allan), Breno Bidon (Matheus Pereira), André Carrillo e Garro (Zakaria Labyad); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.