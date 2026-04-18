Corinthians empata com o Vitória e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão
Equipes não saíram do zero em partida sem grandes chances
- Matéria
- Mais Notícias
Vitória e Corinthians empataram por 0 a 0 na noite deste sábado (18), no Barradão, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas uma finalização no alvo, as equipes fizeram uma partida morna e sem grandes emoções.
O olhar humano de Diniz: como a formação em psicologia pode ajudar o Corinthians
Corinthians
Corinthians faz homenagem a Oscar Schmidt em jogo contra o Vitória
Corinthians
Corinthians perde mando de campo e tem jogadores suspensos após dérbi
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Com o resultado, o Vitória chega a 15 pontos e ocupa a 10ª colocação após 11 jogos, mantendo campanha equilibrada no meio da tabela, com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, além de saldo de gols negativo em -3.
Já o Corinthians vai a 12 pontos em 12 partidas e aparece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma duas vitórias, seis empates e quatro derrotas, com saldo de -3, e segue pressionada na parte de baixo da classificação. Ao todo, são nove partidas do Timão sem vitória na competição.
O JOGO
A primeira grande chance do jogo foi com Renato Kayzer. O atacante recebeu passe nas costas da zaga do Corinthians e finalizou para fora, mas o lance já estava invalidado por impedimento. Foi a última participação dele antes de deixar o campo por lesão.
Aos 21 minutos, o Vitória voltou a assustar. Martínez recebeu em velocidade pelo meio, invadiu a área e finalizou, mas a defesa travou. No rebote, Ramon apareceu livre, porém Gabriel Paulista se antecipou e evitou o gol, mandando para escanteio.
Sem grandes emoções, o Corinthians até tentou finalizações de fora da área, como no chute de Rodrigo Garro aos 46 do primeiro tempo, mas a bola subiu muito e passou sem perigo.
SEGUNDO-TEMPO
Se o primeiro tempo foi morno, a etapa final começou mais movimentada, com chances para os dois lados. No Corinthians, aos 6 minutos, Bidu foi acionado pela esquerda e cruzou para Pedro Milans, que por pouco não alcançou a bola e mandou para fora.
Na sequência, o Vitória passou a ter mais oportunidades e assumiu o controle das principais ações do jogo. Aos 14, o atacante Renê teve uma chance dentro da área, mas finalizou sem força. No minuto seguinte, Baralhas finalizou na área, mas pegou mal na bola e mandou para fora.
Após as entradas de Kaio César, Labyad e Lingard, o Corinthians melhorou no jogo, passou a ter mais posse de bola e tentou ser mais agressivo. Os últimos passes, no entanto, deixaram a desejar.
Do outro lado, a principal chance foi criada pelo Vitória aos 41 minutos, quando Zé Vitor arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer a defesa. Foi a única finalização no alvo em uma partida que terminou sem gols.
O que vem pela frente?
A próxima semana marca o retorno da Copa do Brasil com a disputa da quinta fase. O Vitória encara o Flamengo no Maracanã, na quarta-feira (22), às 21h30. Já o Corinthians enfrenta o Barra, no estádio da Ressacada, na terça-feira (21), também às 21h30.
Confira as informações do jogo entre Vitória x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
Vitória 0x0 Corinthians
Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)
🥅 Gols: (37'/2ºT) Vitória;
🟨 Cartões amarelos: Nathan Mendes (VIT); Rodrigo Garro e Bidu (COR);
🟥 Cartões vermelhos: -
👭Público: 21.709
💰Renda: R$ 728.219,00
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
⚽ESCALAÇÕES
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Zé Vitor), Gabriel Baralhas (Ronald Lopes) e Martínez; Matheuzinho (Diego Tarzia), Erick (Cantalapiedra) e Renato Kayzer (Renê). (Técnico: Jair Ventura)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans (Kaio César), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele (Allan), Breno Bidon (Matheus Pereira), André Carrillo e Garro (Zakaria Labyad); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias