Entenda o novo transfer ban do Corinthians e o valor da dívida Fifa aplicou nova punição ao clube por valores não pagos

O Corinthians sofreu, nesta segunda-feira (13), um novo transfer ban da Fifa. A entidade máxima do futebol publicou em sua plataforma oficial que o clube paulista possui uma nova pendência financeira.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A sanção desta vez é referente ao não pagamento das multas aplicadas em três processos distintos de transfer ban, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno.

continua após a publicidade

A Fifa determina que os clubes punidos com a sanção arquem, além da dívida original, com uma multa adicional. O Corinthians, porém, ainda não quitou os valores referentes a nenhum dos três processos.

O montante devido é de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,151 milhão na cotação atual).

Em meio à crise financeira, o clube priorizou o pagamento dos salários e dos direitos de imagem do elenco. Segundo apuração do Lance!, a diretoria trabalha para regularizar a pendência junto à Fifa o quanto antes.

continua após a publicidade

Corinthians acumula novo transfer ban (Foto: Gustavo Vasco / Corinthians)

Transfer ban e Corinthians

Desses transfer bans, apenas um já foi, de fato, concretizado. O Timão foi condenado por uma dívida com o Philadelphia Union, dos EUA, de US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões) pela compra de José Martínez. Nos casos de Charles e Talles Magno, o Corinthians já foi notificado, corre o risco de sofrer uma nova punição, mas ainda não quitou seus débitos com o Midtjylland, da Dinamarca, e o New York City, dos EUA, respectivamente.

A notificação sobre a dívida com o time norte-americano foi enviada no começo de junho. O débito de US$ 850 mil (R$ 4,2 milhões) é referente a uma extensão de empréstimo junto ao New York City em abril de 2025. Em relação ao débito pelo volante Charles, o Timão foi avisado pela Fifa ainda em 2025. O valor gira em torno de 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões).

continua após a publicidade

O Corinthians ainda sofre com outras questões financeiras internas, como o atraso salarial em dois meses seguidos. O goleiro Hugo Souza afirmou, após o amistoso com o Cascavel-PR, que a diretoria trabalha para solucionar os problemas e reforçou a responsabilidade dos jogadores em meio ao cenário.

— Tudo o que temos que fazer é entender que somos profissionais, funcionários do clube. Independentemente de qualquer coisa, temos que dar o nosso melhor todos os dias. Vamos deixar isso para quem tem de resolver. É claro que sabemos todas as informações, somos afetados quando o salário é atrasado, mas tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver — disse Hugo Souza.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.