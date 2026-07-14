Entenda o novo transfer ban do Corinthians e o valor da dívida
Fifa aplicou nova punição ao clube por valores não pagos
O Corinthians sofreu, nesta segunda-feira (13), um novo transfer ban da Fifa. A entidade máxima do futebol publicou em sua plataforma oficial que o clube paulista possui uma nova pendência financeira.
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A sanção desta vez é referente ao não pagamento das multas aplicadas em três processos distintos de transfer ban, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno.
A Fifa determina que os clubes punidos com a sanção arquem, além da dívida original, com uma multa adicional. O Corinthians, porém, ainda não quitou os valores referentes a nenhum dos três processos.
O montante devido é de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,151 milhão na cotação atual).
Em meio à crise financeira, o clube priorizou o pagamento dos salários e dos direitos de imagem do elenco. Segundo apuração do Lance!, a diretoria trabalha para regularizar a pendência junto à Fifa o quanto antes.
Transfer ban e Corinthians
Desses transfer bans, apenas um já foi, de fato, concretizado. O Timão foi condenado por uma dívida com o Philadelphia Union, dos EUA, de US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões) pela compra de José Martínez. Nos casos de Charles e Talles Magno, o Corinthians já foi notificado, corre o risco de sofrer uma nova punição, mas ainda não quitou seus débitos com o Midtjylland, da Dinamarca, e o New York City, dos EUA, respectivamente.
A notificação sobre a dívida com o time norte-americano foi enviada no começo de junho. O débito de US$ 850 mil (R$ 4,2 milhões) é referente a uma extensão de empréstimo junto ao New York City em abril de 2025. Em relação ao débito pelo volante Charles, o Timão foi avisado pela Fifa ainda em 2025. O valor gira em torno de 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões).
O Corinthians ainda sofre com outras questões financeiras internas, como o atraso salarial em dois meses seguidos. O goleiro Hugo Souza afirmou, após o amistoso com o Cascavel-PR, que a diretoria trabalha para solucionar os problemas e reforçou a responsabilidade dos jogadores em meio ao cenário.
— Tudo o que temos que fazer é entender que somos profissionais, funcionários do clube. Independentemente de qualquer coisa, temos que dar o nosso melhor todos os dias. Vamos deixar isso para quem tem de resolver. É claro que sabemos todas as informações, somos afetados quando o salário é atrasado, mas tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver — disse Hugo Souza.
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