O atacante Kayke, do Corinthians, deixou o gramado da Ressacada chorando, durante o confronto contra o Barra, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Ele passou por exames médicos nesta quarta-feira (22) que detectaram uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e, portanto, passará por cirurgia.

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O jogador vivia um bom momento sob o comando do técnico Fernando Diniz, que chegou há pouco tempo no Corinthians. A data da cirurgia ainda não foi confirmada pelo departamento médico do clube, que também não informa o prazo de retorno dos lesionados.

- O jogador encontra-se sob acompanhamento do departamento médico do Corinthians, que já iniciou os protocolos necessários para definição do tratamento e planejamento de sua recuperação - informou o clube.

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O lance de Kayke aconteceu aos 13 minutos ainda do primeiro tempo. Após fazer um cruzamento, o jogador caiu no gramado, recebeu atendimento médico e pediu substituição rapidamente. No banco de reservas, iniciou tratamento com gelo e, ao não aguentar a dor, foi levado ao vestiário.

De acordo com informações iniciais da Prime Video, Kayke fez um gesto indicando movimento de "giro" no joelho. O atleta deve passar por exames nos próximos dias para avaliação da lesão.

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O atacante foi titular em todos os últimos cinco jogos do Corinthians, inclusive marcou o primeiro gol na estreia do Alvinegro na Libertadores, contra o Platense, por 2 a 0, na Argentina.

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(Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

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