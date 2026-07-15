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Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025

Flamengo torce para Palmeiras não repetir constância apresentada pelo Rubro-Negro no ano passado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 05:00
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Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã
Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images / Fotoarena / Folhapress)

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Esta semana marca o retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. Depois de 18 rodadas disputadas, o Palmeiras é quem lidera, com 41 pontos, seguido por Flamengo e Fluminense. Atualmente, Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense estariam caindo para a Série B. Na mesma altura do campeonato no ano passado, o campeão Flamengo já liderava e três dos quatro rebaixados já integravam o Z-4. No entanto, alguns times tiveram mudanças significativas na tabela.

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    • Nesse sentido, Fluminense e Grêmio são exemplos positivos para aqueles que precisam reverter a atual situação no Campeonato Brasileiro. Enquanto o tricolor carioca subiu quatro posições e conseguiu a vaga direta na Libertadores, o gaúcho ganhou cinco lugares e se livrou definitivamente da briga contra o rebaixamento. O maior modelo negativo, por sua vez, foi o Ceará, que começou a competição de forma segura, mas terminou rebaixado.

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    • TimeJogosPontos

    Palmeiras

    18

    41

    Flamengo

    17

    34

    Fluminense

    18

    31

    Athletico-PR

    18

    30

    RB Bragantino

    18

    29

    Bahia

    17

    26

    Coritiba

    18

    26

    São Paulo

    18

    25

    Atlético-MG

    18

    24

    Corinthians

    18

    24

    Cruzeiro

    18

    24

    Botafogo

    17

    22

    Vitória

    17

    22

    Internacional

    18

    21

    Santos

    18

    21

    Grêmio

    18

    21

    Vasco

    18

    20

    Remo

    18

    18

    Mirassol

    17

    16

    Chapecoense

    17

    9

    Classificação do Brasileirão de 2025 após 18 rodadas:

    TimeJogosPontos

    Flamengo

    17

    37

    Cruzeiro

    18

    37

    Palmeiras

    16

    33

    Bahia

    16

    29

    Mirassol

    16

    28

    RB Bragantino

    18

    27

    Botafogo

    16

    26

    São Paulo

    18

    25

    Fluminense

    16

    23

    Atlético-MG

    16

    23

    Ceará

    17

    22

    Corinthians

    18

    22

    Internacional

    17

    21

    Grêmio

    17

    20

    Santos

    17

    18

    Vitória

    18

    18

    Vasco

    16

    15

    Fortaleza

    17

    15

    Juventude

    16

    11

    Sport

    16

    6

    Classificação do Brasileirão de 2025 ao fim das 38 rodadas:

    TimePontos

    Flamengo 🟨

    79 (+42)

    Palmeiras ⬆️ (1)

    76 (+43)

    Cruzeiro 🔻 (1)

    70 (+33)

    Mirassol ⬆️ (1)

    67 (+39)

    Fluminense ⬆️ (4)

    64 (+41)

    Botafogo ⬆️ (1)

    63 (+37)

    Bahia 🔻 (3)

    60 (+31)

    São Paulo 🟨

    51 (+26)

    Grêmio ⬆️ (5)

    49 (+29)

    RB Bragantino 🔻 (4)

    48 (+21)

    Atlético-MG 🔻 (1)

    48 (+25)

    Santos ⬆️ (3)

    47 (+29)

    Corinthians 🔻 (1)

    47 (+25)

    Vasco ⬆️ (3)

    45 (+30)

    Vitória ⬆️ (1)

    45 (+27)

    Internacional 🔻 (3)

    44 (+23)

    Ceará 🔻 (6)

    43 (+21)

    Fortaleza 🟨

    43 (+28)

    Juventude 🟨

    35 (+24)

    Sport 🟨

    17 (+11)

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    Retorno do Campeonato Brasileiro

    Os primeiros jogos do Brasileirão pós-Copa acontecem já nesta quinta-feira (16). A disputa da 19ª rodada será intercalada com partidas atrasadas. Confira o calendário:

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    Quinta-feira (16/07)

    • 19h30: Vitória x Vasco (19ª rodada)
    • 19h30: Botafogo x Santos (19ª rodada)

    Sexta-feira (17/07)

    1. 19h30: Bahia x Chapecoense (4ª rodada)
    2. 20h: Fluminense x RB Bragantino (19ª rodada)
    3. 20h: Mirassol x Grêmio (19ª rodada)

    Terça-feira (21/07)

    • 19h30: Atlético-MG x Bahia (19ª rodada)

    Quarta-feira (22/07)

    • 19h30: Coritiba x Palmeiras (19ª rodada)
    • 21h30: São Paulo x Athletico-PR (19ª rodada)
    • 21h30: Internacional x Cruzeiro (19ª rodada)
    • 21h30: Chapecoense x Flamengo (19ª rodada)

    Quinta-feira (23/07)

    • 19h30: Botafogo x Vitória (4ª rodada)
    • 19h30: Corinthians x Remo (19ª rodada)
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