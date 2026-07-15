Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025
Flamengo torce para Palmeiras não repetir constância apresentada pelo Rubro-Negro no ano passado
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Esta semana marca o retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. Depois de 18 rodadas disputadas, o Palmeiras é quem lidera, com 41 pontos, seguido por Flamengo e Fluminense. Atualmente, Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense estariam caindo para a Série B. Na mesma altura do campeonato no ano passado, o campeão Flamengo já liderava e três dos quatro rebaixados já integravam o Z-4. No entanto, alguns times tiveram mudanças significativas na tabela.
Nesse sentido, Fluminense e Grêmio são exemplos positivos para aqueles que precisam reverter a atual situação no Campeonato Brasileiro. Enquanto o tricolor carioca subiu quatro posições e conseguiu a vaga direta na Libertadores, o gaúcho ganhou cinco lugares e se livrou definitivamente da briga contra o rebaixamento. O maior modelo negativo, por sua vez, foi o Ceará, que começou a competição de forma segura, mas terminou rebaixado.
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Compare tabelas de 2025 e 2026
Classificação do Brasileirão de 2026 após 18 rodadas:
|Time
|Jogos
|Pontos
Palmeiras
18
41
Flamengo
17
34
Fluminense
18
31
Athletico-PR
18
30
RB Bragantino
18
29
Bahia
17
26
Coritiba
18
26
São Paulo
18
25
Atlético-MG
18
24
Corinthians
18
24
Cruzeiro
18
24
Botafogo
17
22
Vitória
17
22
Internacional
18
21
Santos
18
21
Grêmio
18
21
Vasco
18
20
Remo
18
18
Mirassol
17
16
Chapecoense
17
9
Classificação do Brasileirão de 2025 após 18 rodadas:
|Time
|Jogos
|Pontos
Flamengo
17
37
Cruzeiro
18
37
Palmeiras
16
33
Bahia
16
29
Mirassol
16
28
RB Bragantino
18
27
Botafogo
16
26
São Paulo
18
25
Fluminense
16
23
Atlético-MG
16
23
Ceará
17
22
Corinthians
18
22
Internacional
17
21
Grêmio
17
20
Santos
17
18
Vitória
18
18
Vasco
16
15
Fortaleza
17
15
Juventude
16
11
Sport
16
6
Classificação do Brasileirão de 2025 ao fim das 38 rodadas:
|Time
|Pontos
Flamengo 🟨
79 (+42)
Palmeiras ⬆️ (1)
76 (+43)
Cruzeiro 🔻 (1)
70 (+33)
Mirassol ⬆️ (1)
67 (+39)
Fluminense ⬆️ (4)
64 (+41)
Botafogo ⬆️ (1)
63 (+37)
Bahia 🔻 (3)
60 (+31)
São Paulo 🟨
51 (+26)
Grêmio ⬆️ (5)
49 (+29)
RB Bragantino 🔻 (4)
48 (+21)
Atlético-MG 🔻 (1)
48 (+25)
Santos ⬆️ (3)
47 (+29)
Corinthians 🔻 (1)
47 (+25)
Vasco ⬆️ (3)
45 (+30)
Vitória ⬆️ (1)
45 (+27)
Internacional 🔻 (3)
44 (+23)
Ceará 🔻 (6)
43 (+21)
Fortaleza 🟨
43 (+28)
Juventude 🟨
35 (+24)
Sport 🟨
17 (+11)
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Retorno do Campeonato Brasileiro
Os primeiros jogos do Brasileirão pós-Copa acontecem já nesta quinta-feira (16). A disputa da 19ª rodada será intercalada com partidas atrasadas. Confira o calendário:
Quinta-feira (16/07)
- 19h30: Vitória x Vasco (19ª rodada)
- 19h30: Botafogo x Santos (19ª rodada)
Sexta-feira (17/07)
- 19h30: Bahia x Chapecoense (4ª rodada)
- 20h: Fluminense x RB Bragantino (19ª rodada)
- 20h: Mirassol x Grêmio (19ª rodada)
Terça-feira (21/07)
- 19h30: Atlético-MG x Bahia (19ª rodada)
Quarta-feira (22/07)
- 19h30: Coritiba x Palmeiras (19ª rodada)
- 21h30: São Paulo x Athletico-PR (19ª rodada)
- 21h30: Internacional x Cruzeiro (19ª rodada)
- 21h30: Chapecoense x Flamengo (19ª rodada)
Quinta-feira (23/07)
- 19h30: Botafogo x Vitória (4ª rodada)
- 19h30: Corinthians x Remo (19ª rodada)
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