Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025 Flamengo torce para Palmeiras não repetir constância apresentada pelo Rubro-Negro no ano passado

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Esta semana marca o retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. Depois de 18 rodadas disputadas, o Palmeiras é quem lidera, com 41 pontos, seguido por Flamengo e Fluminense. Atualmente, Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense estariam caindo para a Série B. Na mesma altura do campeonato no ano passado, o campeão Flamengo já liderava e três dos quatro rebaixados já integravam o Z-4. No entanto, alguns times tiveram mudanças significativas na tabela.

Nesse sentido, Fluminense e Grêmio são exemplos positivos para aqueles que precisam reverter a atual situação no Campeonato Brasileiro. Enquanto o tricolor carioca subiu quatro posições e conseguiu a vaga direta na Libertadores, o gaúcho ganhou cinco lugares e se livrou definitivamente da briga contra o rebaixamento. O maior modelo negativo, por sua vez, foi o Ceará, que começou a competição de forma segura, mas terminou rebaixado.

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Compare tabelas de 2025 e 2026

Classificação do Brasileirão de 2026 após 18 rodadas:

Time Jogos Pontos Palmeiras 18 41 Flamengo 17 34 Fluminense 18 31 Athletico-PR 18 30 RB Bragantino 18 29 Bahia 17 26 Coritiba 18 26 São Paulo 18 25 Atlético-MG 18 24 Corinthians 18 24 Cruzeiro 18 24 Botafogo 17 22 Vitória 17 22 Internacional 18 21 Santos 18 21 Grêmio 18 21 Vasco 18 20 Remo 18 18 Mirassol 17 16 Chapecoense 17 9

Classificação do Brasileirão de 2025 após 18 rodadas:

Time Jogos Pontos Flamengo 17 37 Cruzeiro 18 37 Palmeiras 16 33 Bahia 16 29 Mirassol 16 28 RB Bragantino 18 27 Botafogo 16 26 São Paulo 18 25 Fluminense 16 23 Atlético-MG 16 23 Ceará 17 22 Corinthians 18 22 Internacional 17 21 Grêmio 17 20 Santos 17 18 Vitória 18 18 Vasco 16 15 Fortaleza 17 15 Juventude 16 11 Sport 16 6

Classificação do Brasileirão de 2025 ao fim das 38 rodadas:

Time Pontos Flamengo 🟨 79 (+42) Palmeiras ⬆️ (1) 76 (+43) Cruzeiro 🔻 (1) 70 (+33) Mirassol ⬆️ (1) 67 (+39) Fluminense ⬆️ (4) 64 (+41) Botafogo ⬆️ (1) 63 (+37) Bahia 🔻 (3) 60 (+31) São Paulo 🟨 51 (+26) Grêmio ⬆️ (5) 49 (+29) RB Bragantino 🔻 (4) 48 (+21) Atlético-MG 🔻 (1) 48 (+25) Santos ⬆️ (3) 47 (+29) Corinthians 🔻 (1) 47 (+25) Vasco ⬆️ (3) 45 (+30) Vitória ⬆️ (1) 45 (+27) Internacional 🔻 (3) 44 (+23) Ceará 🔻 (6) 43 (+21) Fortaleza 🟨 43 (+28) Juventude 🟨 35 (+24) Sport 🟨 17 (+11)

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Retorno do Campeonato Brasileiro

Os primeiros jogos do Brasileirão pós-Copa acontecem já nesta quinta-feira (16). A disputa da 19ª rodada será intercalada com partidas atrasadas. Confira o calendário:

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Quinta-feira (16/07)

19h30: Vitória x Vasco (19ª rodada)

19h30: Botafogo x Santos (19ª rodada)

Sexta-feira (17/07)

19h30: Bahia x Chapecoense (4ª rodada) 20h: Fluminense x RB Bragantino (19ª rodada) 20h: Mirassol x Grêmio (19ª rodada)

Terça-feira (21/07)

19h30: Atlético-MG x Bahia (19ª rodada)

Quarta-feira (22/07)

19h30: Coritiba x Palmeiras (19ª rodada)

21h30: São Paulo x Athletico-PR (19ª rodada)

21h30: Internacional x Cruzeiro (19ª rodada)

21h30: Chapecoense x Flamengo (19ª rodada)

Quinta-feira (23/07)