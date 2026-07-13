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Aposta do setorista: Gui Amorim, do Corinthians, é promessa para a Seleção Brasileira

Meia de 18 anos se destaca nas categorias de base do Timão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
13/07/2026 08:00
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Gui Amorim durante partida pelo Corinthians
Gui Amorim soma 11 jogos, um gol e uma assistência no Brasileiro Sub-20 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

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A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 pode acelerar um processo de renovação no elenco de Carlo Ancelotti. Com alguns jogadores experientes próximos do fim de seus ciclos, novos talentos devem passar a ser observados visando o Mundial de 2030. Entre eles está Gui Amorim, de 18 anos, que desponta como uma das promessas do Corinthians e pode sonhar, no futuro, com uma oportunidade na Amarelinha.

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    • Um dos destaques da equipe sub-20 do Corinthians em sua primeira temporada na categoria, Gui Amorim soma 11 jogos, um gol e uma assistência no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista, o meio-campista contribuiu para que o Alvinegro iniciasse a competição com duas vitórias em duas partidas.

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    O jogador também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e estreou na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Trindade-GO, em janeiro deste ano. O clube, inclusive, acertou a renovação de contrato com o jogador poucos dias atrás.

    Com a renovação contratual, Gui Amorim passou a ter novas cláusulas de rescisão em seu vínculo com o Corinthians. A multa para clubes do exterior foi fixada em 100 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 591 milhões, enquanto a penalidade para o mercado nacional aumentou de R$ 80 milhões para R$ 140 milhões.

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    O novo acordo entre o meia e o clube alvinegro foi estendido até 31 de dezembro de 2028, com uma opção de renovação por mais duas temporadas, até o fim de 2030. A medida busca proteger o patrimônio do Corinthians e valorizar uma das principais promessas das categorias de base.

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    • Oportunidade no futebol profissional e contrato

    Gui Amorim teve a oportunidade de vivenciar o ambiente do futebol profissional ao ser relacionado para a partida entre Corinthians e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o atleta, então com 17 anos, integrou a delegação do elenco principal. A partida terminou empatada em 1 a 1.

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    Nas redes sociais, o jovem compartilhou registros do momento, incluindo imagens ao lado de Memphis Depay, um dos principais nomes do atual elenco do Timão. Outras imagens também mostram Gui Amorim passando pelo tradicional "trote", com Carrillo raspando a cabeça do meio-campista.

    Gui Amorim ao lado de Memphis Depay
    Gui Amorim e Memphis no profissional (Foto: Reprodução/Instagram)

    Carreira de Gui Amorim e números no Corinthians

    Gui Amorim nasceu no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, e deu os primeiros passos no futebol pelo Suzaninho F.C. Ainda nas categorias iniciais, o meio-campista passou por Palmeiras e Flamengo de Guarulhos, antes da chegada ao Timão.

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    O atleta chegou ao Corinthians aos 11 anos de idade para atuar no futsal e, na sequência, migrou para o campo no sub-12. Desde o sub-14, firmou-se como titular absoluto em sua posição, ganhando protagonismo e se destacando de forma consistente nas categorias sub-15 e sub-17 do clube.

    Pelo CorinthiansGui Amorim foi vice-campeão paulista sub-15, competição em que se destacou com 15 assistências e 4 gols em 24 jogos. No sub-17, disputou o Campeonato Paulista, o Torneio da Andaluzia (Mundial de Clubes) e o Campeonato Brasileiro, somando 36 partidas, com 21 gols e 15 assistências.

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    Em 2025, somando as categorias sub-17 e sub-20, Gui Amorim somou 20 gols e 15 assistências em 36 jogos na temporada.

    Números gerais de Gui Amorim por categoria:

    1. Sub-15: 24 jogos, 4 gols e 15 assistências;
    2. Sub-17: 36 jogos, 21 gols e 15 assistências;
    3. Sub-20: 15 jogos, dois gols e uma assistência;

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