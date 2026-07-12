Marcelo Paz fala sobre renovação de Memphis e possíveis vendas no Corinthians Executivo de futebol do clube atualiza cenário das tratativas com o atacante holandês

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, falou sobre as negociações envolvendo possíveis saídas de jogadores do elenco e a renovação de contrato com o atacante Memphis Depay.

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Em entrevista à Xsports, o dirigente admitiu que, até o momento, não há novidades nas tratativas com o atacante holandês. O jogador está em período de férias após a eliminação precoce da Holanda na Copa do Mundo de 2026 e vive situação indefinida sobre permanência no Corinthians.

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— Não há nenhuma novidade, não há nada no momento de novidade, de avanço ou de algum direcionamento. Existe uma negociação que está sendo tratada naturalmente entre o clube e o staff do Memphis — disse o Marcelo Paz.

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O Corinthians vive a expectativa de receber propostas por seus jogadores, algo que faz parte do planejamento da equipe, especialmente para gerar caixa em um momento de estabilidade financeira do clube. No entanto, segundo o executivo de futebol Marcelo Paz, até o momento nenhuma proposta de fato chegou.

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— Quanto aos jogadores, valorização natural de grandes atletas, talentos. A maior moeda do futebol é a minutagem, e o jovem que tem minutagem se valoriza. O Corinthians é uma marca internacional e desperta interesse. Mas, neste momento, não há nenhuma proposta em mãos para atletas do Corinthians. Existem sondagens, situações em que as pessoas perguntam, mas nenhuma proposta no momento — concluiu.

Memphis Depay negocia renovação com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Possíveis vendas no Corinthians

Um dos principais ativos do elenco é o atacante Yuri Alberto. Em entrevista após a vitória contra o Barra, o jogador afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

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Do final do ano passado para cá, o Corinthians recusou duas ofertas por Hugo Souza. A primeira aconteceu no ano passado, quando o Milan tentou sua contratação.

Neste ano, desta vez, o Beşiktaş ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador alvinegro, mas o clube paulista optou por mantê-lo.Em novembro de 2024, o Corinthians acertou a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo em uma operação de R$ 4,8 milhões.

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Outra negociação que caiu foi a saída de André para o Milan. A negociação entre o clube italiano e o Corinthians ganhou vários capítulos, inclusive com o Timão desistindo da negociação após a repercussão negativa.

Além dos nomes citados acima, Breno Bidon, Matheuzinho e Matheus Bidu também estão em alta no mercado.

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