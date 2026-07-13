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Ferroviária abre venda de ingressos para decisão contra o Corinthians pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
13/07/2026 15:20
Atualizado há 5 minutos
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Gisela Robledo, do Corinthians, e Fátima Dutra, da Ferroviária. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
Gisela Robledo, do Corinthians, e Fátima Dutra, da Ferroviária. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

A Ferroviária deu início à venda de ingressos para o duelo decisivo contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (20), às 20h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As entradas custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

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    • Torcedores das Guerreiras Grenás terão acesso aos setores 1 e 2, e a torcida das Brabas ficarão no setor 3. A venda é exclusiva no site da Total Ticket e os portões abrem 1h30 antes da partida, ou seja, às 18h30.

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    Antes de se enfrentarem pela Copa do Brasil, Corinthians e Ferroviária jogam na sexta-feira (17), às 19h, na Fazendinha, pelo Paulistão F.

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    1. Setor 1 – Torcida Ferroviária (Acesso pelo portão principal, na Rua Mauro Pinheiro);
    2. Setor 2 – Torcida Ferroviária (Acesso pelo portão principal, na Rua Mauro Pinheiro);
    3. Setor 3 – Torcida visitante (Acesso no Portão 7 pela Av. Eng. Agrimensor João Luiz Molina Gil, atrás do Ginásio Gigantão);
    4. Setor 4 –  Fechado

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    torcida Ferroviária-SP Fonte Luminosa
    Torcida da Ferroviária na Fonte Luminosa. (Foto: Tiago Pavini/Ferroviária SAF)

    Confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    1. Coritiba x Internacional — 20/07 (segunda), às 16h — Couto Pereira, Curitiba
    2. Flamengo x Instituto 3B — 20/07 (segunda), às 19h — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
    3. Ferroviária x Corinthians — 20/07 (segunda), às 20h — Arena Fonte Luminosa, Araraquara
    4. Fluminense x Cruzeiro — 21/07 (terça), às 16h30 — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
    5. Itabirito x Bahia — 21/07 (terça), às 20h — Arena do Jacaré, Sete Lagoas
    6. Vasco x São Paulo — 21/07 (terça), às 21h45 — Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda
    7. Botafogo x Red Bull Bragantino — 22/07 (quarta), às 19h — Nilton Santos, Rio de Janeiro
    8. Atlético-MG x Atlético Piauiense — 22/07 (quarta), às 19h30 — Arena MRV, Belo Horizonte
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