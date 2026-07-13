Ferroviária abre venda de ingressos para decisão contra o Corinthians pela Copa do Brasil Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h

A Ferroviária deu início à venda de ingressos para o duelo decisivo contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (20), às 20h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As entradas custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Torcedores das Guerreiras Grenás terão acesso aos setores 1 e 2, e a torcida das Brabas ficarão no setor 3. A venda é exclusiva no site da Total Ticket e os portões abrem 1h30 antes da partida, ou seja, às 18h30.

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Antes de se enfrentarem pela Copa do Brasil, Corinthians e Ferroviária jogam na sexta-feira (17), às 19h, na Fazendinha, pelo Paulistão F.

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Setorização de Ferroviária e Corinthians

Setor 1 – Torcida Ferroviária (Acesso pelo portão principal, na Rua Mauro Pinheiro); Setor 2 – Torcida Ferroviária (Acesso pelo portão principal, na Rua Mauro Pinheiro); Setor 3 – Torcida visitante (Acesso no Portão 7 pela Av. Eng. Agrimensor João Luiz Molina Gil, atrás do Ginásio Gigantão); Setor 4 – Fechado

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Torcida da Ferroviária na Fonte Luminosa. (Foto: Tiago Pavini/Ferroviária SAF)

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