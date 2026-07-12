Diniz espera permanência de Memphis no Corinthians: 'Bom contar com ele' Técnico comentou sobre as negociações envolvendo o atacante holandês

O técnico Fernando Diniz falou sobre a possível renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. O jogador está em período de férias após a eliminação precoce da Holanda na Copa do Mundo de 2026 e vive situação indefinida sobre permanência no Corinthians.

— É uma negociação que está em curso. Espero que termine bem e que ele fique conosco, mas é algo que foge um pouco das minhas mãos. É muito bom contar com ele aqui, esperamos que as coisas encaminhem para um desfecho positivo. Ele não estaria aqui porque está de férias por conta da Copa do Mundo, a gente espera que ele volte — disse Diniz em coletiva após empate com o Cascavel.

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O Corinthians vive a expectativa de receber propostas por seus jogadores, algo que faz parte do planejamento da equipe, especialmente para gerar caixa em um momento de estabilidade financeira do clube.

— A indefinição maior que paira sobre o Corinthians é tentar não perder ninguém ou perder o mínimo possível. O que mais impacta em mim é essa questão, é ter condições de manter os principais jogadores para seguir na temporada. Vocês sabem, tanto quanto eu, que investimento alto não vamos conseguir fazer. A manutenção seria a melhor notícia que poderíamos ter — completou.

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Memphis Depay negocia renovação com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Possíveis vendas no Corinthians

Um dos principais ativos do elenco é o atacante Yuri Alberto. Em entrevista após a vitória contra o Barra, o jogador afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

Do final do ano passado para cá, o Corinthians recusou duas ofertas por Hugo Souza. A primeira aconteceu no ano passado, quando o Milan tentou sua contratação.

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Neste ano, desta vez, o Beşiktaş ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador alvinegro, mas o clube paulista optou por mantê-lo.Em novembro de 2024, o Corinthians acertou a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo em uma operação de R$ 4,8 milhões.

Outra negociação que caiu foi a saída de André para o Milan. A negociação entre o clube italiano e o Corinthians ganhou vários capítulos, inclusive com o Timão desistindo da negociação após a repercussão negativa.

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Além dos nomes citados acima, Breno Bidon, Matheuzinho e Matheus Bidu também estão em alta no mercado.

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