Matheus Pereira exalta Diniz e vê Corinthians 'pronto' para o segundo semestre
Timão ficou no empate antes do retorno aos jogos oficiais
O volante Matheus Pereira entrou no segundo tempo e marcou o gol do Corinthians no empate em 1 a 1 diante do Cascavel, fora de casa, em amistoso de intertemporada.
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Em entrevista após a partida, o jogador falou sobre as orientações do técnico Fernando Diniz. Minutos antes do gol, o treinador pediu para que Matheus Pereira pisasse mais na grande área.
— A gente procura escutar sempre o que ele fala, porque tem muito aprendizado com o Diniz. Então, a gente procura dar o nosso melhor para também ganhar minutos de jogo e poder fazer o melhor por ele — disse Matheus Pereira, em entrevista à XSports.
Ao ser questionado se o Corinthians está preparado para a sequência da temporada, que envolve três competições, Matheus Pereira foi direto na resposta.
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— Muito — concluiu.
Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians
- 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
- 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
- Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
Momento do Corinthians na temporada
No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.
Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.
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