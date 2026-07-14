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Corinthians acerta saída de goleiro da base para clube da Itália

Timão manterá 20% dos direitos econômicos do atleta

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/07/2026 13:00
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Rafael Juwer ao lado dos companheiros no Corinthians
Corinthians mantém percentual dos direitos de Rafael Juwer após saída para a Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

O Corinthians acertou a saída do goleiro Rafael Juwer, de 18 anos, para o Cavese, clube da terceira divisão do futebol italiano. A informação foi publicada inicialmente pela Central do Timão.

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    • Rafael Juwer tinha contrato com o Corinthians até março de 2027, mas o vínculo será rescindido de forma antecipada. Como parte do acordo, o Timão permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta, de olho em uma futura transferência.

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    O goleiro chegou ao Corinthians em 2022, inicialmente para integrar a equipe Sub-14. Durante sua passagem pelo clube, acumulou empréstimos para ganhar experiência.

    Rafael Juwer faz sinal com as mãos durante partida do Corinthians
    Corinthians acerta transferência de Rafael Juwer para o Cavese (Foto: Reprodução/Instagram)

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    • No início de 2024, Rafael Juwer assinou seu primeiro contrato profissional, válido até março de 2027. Na ocasião, a multa rescisória para transferências ao exterior foi fixada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 187,5 milhões na cotação da época).

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    — Mais um sonho Realizado. Primeiro contrato Profissional, muito feliz por esse novo marco na minha carreira. Agradecer a todos que fizeram isso possível. Um agradecimento especial a minha mãe e a Brazil Soccer por todo o apoio e suporte. Continuamos em busca do objetivo — disse o goleiro quando assinou o novo vínculo com o Corinthians.

    Destaque da equipe Sub-15, Juwer participou da campanha que terminou com o vice-campeonato do Campeonato Paulista da categoria, em 2023.

    Além das categorias de base do Corinthians, o goleiro foi emprestado ao Criciúma e à Roma, da Itália, antes de acertar sua transferência para o Cavese.

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