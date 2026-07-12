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Veja gols de Corinthians x Cascavel: Matheus Pereira e Cleiton marcam

Amistoso no Paraná serve como preparação para o Timão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 17:34
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Matheus Pereira olhando para bola em jogo do Corinthians
Matheus Pereira marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Corinthians e Cascavel estão se enfrentando, na tarde deste domingo (12), em amistoso preparatório para a sequência da temporada 2026. Até aqui, o duelo está empatado por 1 a 1, com gols de Matheus Pereira e Cleiton. Veja as jogadas abaixo:

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    Corinthians está escalado para o confronto diante do Cascavel, que acontece neste domingo (12), às 16h), no Estádio Municipal Arnaldo Busatto, em Cascavel (PR). O confronto faz parte da intertemporada e serve como preparação para a sequência da temporada.

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    Para o amistoso, o Corinthians terá desfalques importantes. O zagueiro Gustavo Henrique foi preservado por causa de dores na região dos flexores do quadril. João Pedro Tchoca também não viaja, já que segue em recuperação de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal.

    Amistoso entre Corinthians e Cascavel
    Amistoso entre Corinthians e Cascavel (Foto: reprodução / GE TV

    ➡️Corinthians x Cascavel: onde assistir, horário e escalações do amistoso

    Além deles, o atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria permanecem em fase de transição física e também estão fora da partida. A comissão técnica utilizará o amistoso para dar ritmo de jogo ao elenco antes da retomada das competições oficiais.

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    Por fim, Memphis Depay, que está em férias após participação na Copa do Mundo, segue fora.

    Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

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    O duelo no Paraná será o principal teste de Fernando Diniz antes da volta da temporada. Após semanas de treinamentos durante a pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians busca dar ritmo de jogo aos principais atletas e aprimorar o entrosamento da equipe antes da sequência decisiva de partidas pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil.

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