Corinthians domina o Grêmio, vence de virada e sobe no Brasileirão; dê suas notas

O Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 1 na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Timão foram marcados por André, duas vezes, e Kaio César. Para o Tricolor, Gabriel Mec balançou as redes.

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Com o resultado, o Corinthians garante permanência fora da zona de rebaixamento durante a pausa para a Copa do Mundo. A equipe soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, ocupando a nona colocação. Já o Grêmio, na 15ª posição, permanece com 21 pontos, contabiliza cinco vitórias, seis empates e sete derrotas. O time de Luís Castro ainda pode terminar a rodada no Z4.

Gols no início e no fim marcam primeiro tempo movimentado

Em um primeiro tempo movimentado, o Grêmio abriu o placar cedo, aos seis minutos. Após tentativa de finalização de Carlos Vinícius, Bidon afastou parcialmente, mas Gabriel Mec aproveitou a sobra para marcar. O Corinthians reagiu rapidamente, passou a controlar as ações e criou diversas oportunidades. Nos acréscimos da etapa inicial, aos 46 minutos, André aproveitou passe de Yuri Alberto e, da entrada da área, acertou um chute forte para empatar a partida.

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Domínio alvinegro na Arena do Grêmio

O segundo tempo foi movimentado e teve o Corinthians como protagonista. A equipe comandada por Fernando Diniz dominou a partida e marcou o gol da virada aos 19 minutos, com André, após assistência de Yuri Alberto. O terceiro veio com Kaio César, que aproveitou novo passe do camisa 9 para ampliar a vantagem. A etapa final ainda contou com a expulsão do goleiro Thiago Beltrame. O arqueiro cometeu falta em Matheus Bidu fora da área e recebeu cartão vermelho direto da arbitragem.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Minutos antes de o Corinthians marcar o segundo gol, o Grêmio teve uma grande oportunidade de assumir a liderança do placar. Primeiro, Braithwaite finalizou e parou em Hugo Souza. No rebote, Gabriel Mec também levou perigo, mas, novamente, o goleiro corintiano fez a defesa. A equipe gaúcha ainda criou outra boa chance em cabeceio de Carlos Vinícius, mas a defesa do Corinthians conseguiu afastar o perigo. Fundamental na construção da vitória, Hugo Souza manteve o Timão vivo na partida com uma sequência de defesas decisivas.

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Deu aula 🏅

Após ficar fora dos titulares contra o Platense, André recebeu uma oportunidade de Fernando Diniz e foi um dos destaques da partida. Autor de dois gols, o volante teve papel fundamental na vitória do Corinthians sobre o Grêmio.

Corinthians dominou o Grêmio fora de casa (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Ficou abaixo 📉

Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Carlos Vinícius não conseguiu repetir as boas atuações das últimas partidas e passou em branco diante do Corinthians. Com dificuldades para criar oportunidades, o atacante teve atuação discreta ao longo do confronto. Quando o Grêmio ficou com um jogador a menos, foi o escolhido para deixar o campo para a entrada do goleiro Gabriel Menegon, após a expulsão de Thiago Beltrame.

Notas do Grêmio; Avalie os jogadores!

Notas do Corinthians; Avalie os jogadores!

Confira as informações do jogo entre Grêmio x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 1x3 CORINTHIANS

SÉRIE A - 18ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Gabriel Mec (06'/1ºT) Grêmio; André (46'/1ºT) (19'/2ºT) e Kaio César (22'/2ºT) Corinthians;

🟨 Cartões amarelos: Wagner Leonardo, Enamorado e Viery (GRE); Rodrigo Garro e Kaio César (COR);

🟥 Cartões vermelhos: Thiago Beltrame (GRE);

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

🖥️ VAR: Marcio Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Thiago Beltrame; Marcos Rocha (João Pedro), Viery, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Arthur, Leo Pérez e Gabriel Mec (André); Braithwaite (Amuzu), Carlos Vinicius (Gabriel Menegon) e Tetê (Enamorado). (Técnico: Luís Castro)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André (Carrillo), Breno Bidon (Dieguinho) e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Kaio César (Labyad) e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

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