Corinthians domina o Grêmio, vence de virada e sobe no Brasileirão; dê suas notas
André foi o destaque da partida com dois gols marcados
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O Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 1 na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Timão foram marcados por André, duas vezes, e Kaio César. Para o Tricolor, Gabriel Mec balançou as redes.
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Com o resultado, o Corinthians garante permanência fora da zona de rebaixamento durante a pausa para a Copa do Mundo. A equipe soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, ocupando a nona colocação. Já o Grêmio, na 15ª posição, permanece com 21 pontos, contabiliza cinco vitórias, seis empates e sete derrotas. O time de Luís Castro ainda pode terminar a rodada no Z4.
Gols no início e no fim marcam primeiro tempo movimentado
Em um primeiro tempo movimentado, o Grêmio abriu o placar cedo, aos seis minutos. Após tentativa de finalização de Carlos Vinícius, Bidon afastou parcialmente, mas Gabriel Mec aproveitou a sobra para marcar. O Corinthians reagiu rapidamente, passou a controlar as ações e criou diversas oportunidades. Nos acréscimos da etapa inicial, aos 46 minutos, André aproveitou passe de Yuri Alberto e, da entrada da área, acertou um chute forte para empatar a partida.
Domínio alvinegro na Arena do Grêmio
O segundo tempo foi movimentado e teve o Corinthians como protagonista. A equipe comandada por Fernando Diniz dominou a partida e marcou o gol da virada aos 19 minutos, com André, após assistência de Yuri Alberto. O terceiro veio com Kaio César, que aproveitou novo passe do camisa 9 para ampliar a vantagem. A etapa final ainda contou com a expulsão do goleiro Thiago Beltrame. O arqueiro cometeu falta em Matheus Bidu fora da área e recebeu cartão vermelho direto da arbitragem.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Minutos antes de o Corinthians marcar o segundo gol, o Grêmio teve uma grande oportunidade de assumir a liderança do placar. Primeiro, Braithwaite finalizou e parou em Hugo Souza. No rebote, Gabriel Mec também levou perigo, mas, novamente, o goleiro corintiano fez a defesa. A equipe gaúcha ainda criou outra boa chance em cabeceio de Carlos Vinícius, mas a defesa do Corinthians conseguiu afastar o perigo. Fundamental na construção da vitória, Hugo Souza manteve o Timão vivo na partida com uma sequência de defesas decisivas.
Deu aula 🏅
Após ficar fora dos titulares contra o Platense, André recebeu uma oportunidade de Fernando Diniz e foi um dos destaques da partida. Autor de dois gols, o volante teve papel fundamental na vitória do Corinthians sobre o Grêmio.
Ficou abaixo 📉
Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Carlos Vinícius não conseguiu repetir as boas atuações das últimas partidas e passou em branco diante do Corinthians. Com dificuldades para criar oportunidades, o atacante teve atuação discreta ao longo do confronto. Quando o Grêmio ficou com um jogador a menos, foi o escolhido para deixar o campo para a entrada do goleiro Gabriel Menegon, após a expulsão de Thiago Beltrame.
Notas do Grêmio; Avalie os jogadores!
Notas do Corinthians; Avalie os jogadores!
Confira as informações do jogo entre Grêmio x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
Grêmio 1x3 CORINTHIANS
SÉRIE A - 18ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gols: Gabriel Mec (06'/1ºT) Grêmio; André (46'/1ºT) (19'/2ºT) e Kaio César (22'/2ºT) Corinthians;
🟨 Cartões amarelos: Wagner Leonardo, Enamorado e Viery (GRE); Rodrigo Garro e Kaio César (COR);
🟥 Cartões vermelhos: Thiago Beltrame (GRE);
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
🖥️ VAR: Marcio Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
⚽ESCALAÇÕES
GRÊMIO: Thiago Beltrame; Marcos Rocha (João Pedro), Viery, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Arthur, Leo Pérez e Gabriel Mec (André); Braithwaite (Amuzu), Carlos Vinicius (Gabriel Menegon) e Tetê (Enamorado). (Técnico: Luís Castro)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André (Carrillo), Breno Bidon (Dieguinho) e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Kaio César (Labyad) e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)
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