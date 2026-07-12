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Diniz admite interesse em Wesley e faz apelo ao Corinthians

Treinador espera manter elenco em meio à possibilidade de negociação

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/07/2026 18:57
Atualizado há 2 minutos
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Fernando Diniz durante entrevista coletiva
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

O técnico Fernando Diniz admitiu o interesse no atacante Wesley, atualmente no Al-Nassr. Segundo o treinador, as características do jogador agradam à comissão técnica.

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    Diniz, no entanto, ressaltou que o maior reforço da equipe no momento é a manutenção das principais peças. O Corinthians vê alguns de seus jogadores em alta no mercado, como André, Yuri Alberto e Hugo Souza, além de Memphis Depay, que ainda não teve o contrato renovado.

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    — Sempre disse que nossa prioridade máxima, nosso maior reforço, seria a manutenção da equipe. Se a gente conseguir não perder ninguém, será bom. Pontualmente, vamos atrás de bons jogadores como o Wesley, que é cria da casa, que tem características que eu gosto. Jogador de drible e que tem o desejo de voltar para o Corinthians. Se isso amadurecer, será um reforço importante para nós — disse Fernando Diniz em entrevista ao SporTV.

    Interesse do Corinthians em Wesley

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    • Internamente, o Corinthians vê com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. A diretoria considera que Wesley se encaixa no perfil buscado para reforçar o setor ofensivo, principalmente por conhecer o ambiente do clube e pelo potencial de evolução.

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    Apesar do interesse, a negociação enfrenta obstáculos importantes. O principal deles é o transfer ban imposto pela Fifa, que impede o Corinthians de registrar novos jogadores enquanto a punição estiver em vigor.

    Recentemente, o clube foi punido devido ao não pagamento de parcelas da compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024. Enquanto a pendência não for resolvida, o Timão permanece impossibilitado de inscrever reforços.

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    Outro fator que dificulta um eventual acordo é a questão financeira. Os salários de Wesley são considerados acima da capacidade atual do Corinthians, que busca alternativas para reduzir os custos e equilibrar as contas antes de avançar em qualquer negociação.

    Por outro lado, o atacante aprova um possível retorno ao Parque São Jorge. Revelado pelo Terrão, Wesley estaria disposto a priorizar o Corinthians em caso de uma proposta concreta, o que pode pesar a favor do clube caso consiga superar os entraves financeiros e regularizar sua situação junto à Fifa.

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    Wesley corre com a língua para fora e sorrindo vestindo a camisa branca do Corinthians
    Wesley corre com a língua para fora e sorrindo vestindo a camisa branca do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

    Do Corinthians ao Al-Nassr: trajetória de Wesley

    Corinthians negociou Wesley com o Al-Nassr em agosto de 2024. O clube saudita pagou US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) pela transferência, com mais US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) previstos em bônus por metas atingidas.

    Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

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    Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

    Na última temporada, Wesley atuou por empréstimo na Real Sociedad, da Espanha. O atacante disputou cinco partidas pela equipe e fez parte do elenco que conquistou o título da Copa do Rei.

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    Números de Wesley pelo Corinthians:

    1. 84 jogos (44 titular)
    2. 6 gols
    3. 4 assistências
    4. 0.8 passes decisivos por jogo
    5. 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
    6. 2.3 dribles certos por jogo
    7. 4.7 duelos ganhos por jogo
    8. 1.5 faltas sofridas por jogo
    9. 2 pênaltis sofridos
    10. Nota Sofascore 6.86

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    Wesley pelo Al-Nassr

    1. 40 jogos (16 titular)
    2. 5 gols
    3. 4 assistências
    4. 190 minutos para participar de gol
    5. 0.7 finalizações por jogo (0.1 no gol)
    6. 7.8 finalizações para marcar
    7. 0.7 passes decisivos por jogo
    8. 4 grandes chances criadas
    9. 1.6 dribles certos por jogo
    10. 48% de eficiência nos duelos
    11. 0.9 faltas sofridas por jogo
    12. Nota Sofascore 6.91

    Wesley pelo Real Sociedad

    1. 5 jogos (1 titular)
    2. 0.2 finalização por jogo (0 no gol)
    3. 60% de eficiência nos dribles
    4. 0.6 dribles certos por jogo
    5. 1.2 duelos ganhos por jogo
    6. 0.2 falta sofrida por jogo
    7. Nota Sofascore 6.42

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