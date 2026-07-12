Brigas em Corinthians x Cascavel viralizam: 'Cenas lamentáveis' Duelo está sendo disputado no Paraná

O amistoso entre Cascavel e Corinthians, na tarde deste domingo (12), terminou sem gols no primeiro tempo, mas o placar de 0 a 0 não foi o principal assunto nas redes sociais. Apesar do caráter preparatório da partida, o duelo teve clima quente dentro de campo e algumas confusões entre os jogadores.

A partida, disputada no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, começou com cara de teste para as duas equipes, mas ganhou contornos mais tensos ao longo da primeira etapa. Yuri Alberto e André Ramalho, do Corinthians, já foram amarelados por entradas duras. Robinho, do Cascavel, também entrou na lista do juiz.

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Nas redes sociais, as confusões em Corinthians x Cascavel chamaram atenção dos torcedores. Veja os comentários abaixo:

Amistoso entre Corinthians e Cascavel (Foto: reprodução / GE TV

Veja repercussão dos torcedores

Veja a escalação do Corinthians para enfrentar o Cascavel

O Corinthians está escalado para o confronto diante do Cascavel, que acontece neste domingo (12), às 16h), no Estádio Municipal Arnaldo Busatto, em Cascavel (PR). O confronto faz parte da intertemporada e serve como preparação para a sequência da temporada.

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Para o amistoso, o Corinthians terá desfalques importantes. O zagueiro Gustavo Henrique foi preservado por causa de dores na região dos flexores do quadril. João Pedro Tchoca também não viaja, já que segue em recuperação de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal.

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➡️Corinthians x Cascavel: onde assistir, horário e escalações do amistoso

Além deles, o atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria permanecem em fase de transição física e também estão fora da partida. A comissão técnica utilizará o amistoso para dar ritmo de jogo ao elenco antes da retomada das competições oficiais.

Por fim, Memphis Depay, que está em férias após participação na Copa do Mundo, segue fora.

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

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O duelo no Paraná será o principal teste de Fernando Diniz antes da volta da temporada. Após semanas de treinamentos durante a pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians busca dar ritmo de jogo aos principais atletas e aprimorar o entrosamento da equipe antes da sequência decisiva de partidas pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil.