Corinthians sofre novo transfer ban da Fifa após não pagamento de dívida
Entidade máxima do futebol publicou em sua plataforma uma punição ao Timão; entenda a situação
A Fifa puniu o Corinthians com mais um transfer ban na tarde desta segunda-feira (13) após o não pagamento de uma nova dívida. A entidade máxima do futebol publicou em sua plataforma oficial que o clube paulista tem uma pendência de pagamento.
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A punição aplicada pela Fifa desta vez é referente ao não pagamento de multas de três casos diferentes de transfer ban, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno. A entidade máxima do futebol obriga os clubes que sofreram a sanção a pagar um valor extra em formato de multa, além da dívida original, que não foi concretizada pelo Corinthians em nenhum dos três casos.
Desses transfer bans, apenas um já foi, de fato, concretizado. O Timão foi condenado por uma dívida com o Philadelphia Union, dos EUA, de US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões) pela compra de José Martínez. Nos casos de Charles e Talles Magno, o Corinthians já foi notificado, corre o risco de sofrer uma nova punição, mas ainda não quitou seus débitos com o Midtjylland, da Dinamarca, e o New York City, dos EUA, respectivamente.
A notificação sobre a dívida com o time norte-americano foi enviada no começo de junho. O débito de US$ 850 mil (R$ 4,2 milhões) é referente a uma extensão de empréstimo junto ao New York City em abril de 2025. Em relação ao débito pelo volante Charles, o Timão foi avisado pela Fifa ainda em 2025. O valor gira em torno de 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões).
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O transfer ban sofrido pelo Corinthians pela dívida com o Talleres, referente à negociação de Rodrigo Garro, já foi resolvido. Entretanto, o Timão ainda sofre com outras questões financeiras internas, como o atraso salarial em dois meses seguidos.
O goleiro Hugo Souza afirmou, após o amistoso com o Cascavel-PR, que a diretoria trabalha para solucionar os problemas e reforçou a responsabilidade dos jogadores em meio ao cenário.
- Tudo o que temos que fazer é entender que somos profissionais, funcionários do clube. Independentemente de qualquer coisa, temos que dar o nosso melhor todos os dias. Vamos deixar isso para quem tem de resolver. É claro que sabemos todas as informações, somos afetados quando o salário é atrasado, mas tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver - disse.
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