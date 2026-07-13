Corinthians sofre novo transfer ban da Fifa após não pagamento de dívida Entidade máxima do futebol publicou em sua plataforma uma punição ao Timão; entenda a situação

A Fifa puniu o Corinthians com mais um transfer ban na tarde desta segunda-feira (13) após o não pagamento de uma nova dívida. A entidade máxima do futebol publicou em sua plataforma oficial que o clube paulista tem uma pendência de pagamento.

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A punição aplicada pela Fifa desta vez é referente ao não pagamento de multas de três casos diferentes de transfer ban, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno. A entidade máxima do futebol obriga os clubes que sofreram a sanção a pagar um valor extra em formato de multa, além da dívida original, que não foi concretizada pelo Corinthians em nenhum dos três casos.

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Desses transfer bans, apenas um já foi, de fato, concretizado. O Timão foi condenado por uma dívida com o Philadelphia Union, dos EUA, de US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões) pela compra de José Martínez. Nos casos de Charles e Talles Magno, o Corinthians já foi notificado, corre o risco de sofrer uma nova punição, mas ainda não quitou seus débitos com o Midtjylland, da Dinamarca, e o New York City, dos EUA, respectivamente.

A notificação sobre a dívida com o time norte-americano foi enviada no começo de junho. O débito de US$ 850 mil (R$ 4,2 milhões) é referente a uma extensão de empréstimo junto ao New York City em abril de 2025. Em relação ao débito pelo volante Charles, o Timão foi avisado pela Fifa ainda em 2025. O valor gira em torno de 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões).

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O transfer ban sofrido pelo Corinthians pela dívida com o Talleres, referente à negociação de Rodrigo Garro, já foi resolvido. Entretanto, o Timão ainda sofre com outras questões financeiras internas, como o atraso salarial em dois meses seguidos.

O goleiro Hugo Souza afirmou, após o amistoso com o Cascavel-PR, que a diretoria trabalha para solucionar os problemas e reforçou a responsabilidade dos jogadores em meio ao cenário.

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- Tudo o que temos que fazer é entender que somos profissionais, funcionários do clube. Independentemente de qualquer coisa, temos que dar o nosso melhor todos os dias. Vamos deixar isso para quem tem de resolver. É claro que sabemos todas as informações, somos afetados quando o salário é atrasado, mas tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver - disse.