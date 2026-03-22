Corinthians e Flamengo empatam por 1 a 1 em duelo equilibrado pelo Brasileirão

No reencontro dos finalistas da Supercopa Rei, Corinthians e Flamengo empataram pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (22), na Neo Química Arena, o duelo equilibrado terminou em 1 a 1. Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, e Yuri Alberto deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

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O placar refletiu a dinâmica do jogo. Duelos físicos ao longo dos 90 minutos, principalmente no meio-campo, e chances perigosas para os dois lados, mas que não resultaram em gols. O Corinthians ainda teve a vantagem de jogar quase o segundo tempo inteiro com um a mais após a expulsão de Evertton Araújo. Mas na chance mais clara, já nos minutos finais, Yuri Alberto parou em uma grande defesa de Rossi.

Com um a menos, o Flamengo buscou diminuir o ritmo e se expôs menos para tomar a frente do placar. Leonardo Jardim conheceu seu primeiro empate pelo Brasileirão após três vitórias em sequência desde sua chegada. Do outro lado, Dorival ampliou o tabu sem vitórias para sete partidas e aumentou a pressão de uma possível demissão.

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Como fica o Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians termina na 11ª posição com dez pontos somados em oito rodadas. O Flamengo tem um jogo a menos na tabela e soma 14 pontos, ocupando a 4ª posição. Agora, o Brasileirão terá uma pausa de nove dias para a disputa da Data Fifa, a última antes da Copa do Mundo.

Os dois clubes tiveram atletas selecionados e seguirão as programações de treinamento com o restante dos elencos. O rubro-negro foi quem teve mais convocados para as seleções, com oito nomes, enquanto o Timão teve três atletas chamados.

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No retorno da pausa, o Corinthians visita o Fluminense fora de casa, no dia 1º de abril. No dia 2, o Flamengo vai à Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino. O começo de abril também marca o começo da fase de grupos da Libertadores para as duas equipes, com a primeira rodada marcada a partir do dia 7 de abril.

Corinthians x Flamengo pela 8ª rodada do Brasileirão. (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Primeiro tempo equilibrado

O Flamengo foi letal e não perdoou o erro de saída de bola do Corinthians. Logo aos três minutos, Gabriel Paulista recuou para Hugo Souza, que forçou um passe rasteiro no meio, mas encontrou os pés de Jorginho. O meia dominou, acionou Pedro e o camisa 9 serviu Lucas Paquetá, que infiltrou a área pelo lado esquerdo e bateu rasteiro na diagonal. 1 a 0 no placar e "dancinha do Paquetá" para provocar a torcida corintiana na Neo Química Arena.

Na sequência, nenhuma das equipes assustou com finalizações perigosas. O Flamengo não conseguiu imprimir um ritmo de pressão e viu o Corinthians se sentir mais confortável para atacar e buscar o empate. Samuel Lino arriscou um chute para fora pelo Fla e Yuri Albertou tentou cruzamento rasteiro perigoso pelo lado corintiano.

O camisa 9 não acertou na primeira investida ao ataque, mas precisou de apenas mais uma oportunidade para voltar a balançar as redes. Seu último gol havia sido justamente contra o Flamengo, na final da Supercopa Rei. Desde então, passou por uma lesão que o tirou de combate por pouco mais de um mês.

Aos 18 minutos, o Corinthians empatou após uma linda trama envolvendo três dos principais nomes do elenco. Memphis tabelou com Yuri na intermediária e acertou um lindo passe de trivela para o lateral Matheus Bidu no lado esquerdo. O defensor cruzou rasteiro de primeira para o centro da área e Yuri Alberto apareceu novamente para concluir a jogada com a bola nas redes.

No lance do gol, Memphis sentiu dores na coxa e antes do reinicio da partida pediu substituição. Rodrigo Garro foi o escolhido para a vaga. A sequência do jogo seguiu a mesma toada. Corinthians com mais ímpeto e buscando a virada, enquanto o Flamengo buscava diminuir o ritmo de jogo

Antes do apito final, ainda deu tempo de Arrascaeta acertar uma linda bicicleta, mas Hugo Souza voou na bola e fez uma excelente defesa. A arbitragem encerrou o primeiro tempo com 1 a 1 no placar, onde o Corinthians foi mais presente no ataque, mas finalizou com menos perigo, enquanto o Flamengo teve menos ataques, mas ficou a um detalhe de tomar a frente do marcador.

Segundo tempo repete o roteiro

Se o primeiro tempo terminou equilibrado, a segunda etapa começou muito bem para o lado do Corinthians. Em dividida na entrada da área do Corinthians, Evertton Araújo deu um pisão no pé de Breno Bidon e recebeu cartão vermelho direto. Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado ao VAR, revisou o lance, mas manteve a expulsão do meia flamenguista, o que gerou grande reclamação dos rubro-negros.

No retorno do intervalo, Leonardo Jardim já havia aplicado alterações no elenco com as entradas de Ayrton Lucas na vaga de Alex Sandro, que estava amarelado. Com a expulsão, mexeu mais duas vezes: saiu Arrascaeta para entrar De la Cruz e Carrascal na vaga de Lino. Do lado do Corinthians, Dorival respondeu com Kayke na vaga de Carrillo.

De olho na vantagem numérica, Dorival optou por tirar Breno Bidon e colocou Gui Negão no jogo, reforçando a presença na área e buscando jogadas aéreas mais certeiras. Matheus Pereira também foi ao jogo na vaga de André para renovar o fôlego no meio. No Fla, Pedro saiu para entrada de Walace Yan.

O jogo seguiu com equilíbrio entre as duas equipes, que brigaram muito no setor de meio-campo pela posse de bola e pouco conseguiram transformar as jogadas em chances claras de gol. Já nos acréscimos, o Corinthians chegou muito perto do segundo gol após a bola sobrar para Yuri Alberto, que dominou, girou o corpo com a bola no ar e bateu à queima-roupa com Rossi, mas o goleiro do Flamengo fechou com os braços abertos e fez uma linda defesa.

Apesar da pressão das arquibancadas, o placar da partida não mudou. A bronca dos corintianos no fim do jogo ficou para o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima pela marcação excessiva de faltas.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLAMENGO

SÉRIE A - 8ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Paquetá (3' 1T), Yuri Alberto (18' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Alex Sandro, Jorginho (FLA)

🟥 Cartões vermelhos: Evertton Araújo (FLA)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Joverton Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo (Kayke) e Breno Bidon; Memphis Depay (Garro) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Jr.

FLAMENGO: Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Vitão e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta (De la Cruz); Lucas Paquetá, Samuel Lino (Carrascal) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.