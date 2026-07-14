Barcelona, Seleção e mais: veja os números de Arthur, alvo do Corinthians
Meio-campista de 29 anos acumula passagens por grandes clubes do futebol mundial
O Corinthians sonha com a contratação do meio-campista Arthur, de 29 anos, que pertence à Juventus e defendeu o Grêmio por empréstimo na última temporada. Com passagem pela Seleção Brasileira e por grandes clubes do futebol europeu, o jogador é visto internamente como a "cereja do bolo" para o trabalho de Fernando Diniz no clube.
➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Revelado pelo próprio clube, Arthur retornou ao Grêmio por empréstimo após passagem pelo futebol europeu, em clubes como Barcelona, Liverpool, Girona e Fiorentina, além da Seleção Brasileira.
Arthur deixou o Grêmio após disputar 28 jogos em sua segunda passagem pelo clube, sendo titular em 23 deles. O meio-campista marcou um gol e deu uma assistência. No Campeonato Gaúcho, foram oito partidas, com sete atuações entre os titulares. Já no Brasileirão, somou 13 jogos e foi titular em todas as oportunidades.
— São dois jogadores de quem eu gosto. O Arthur é um jogador muito acima da média no futebol brasileiro e eu gostaria muito de trabalhar com ele. Mas tudo depende da adequação financeira. Hoje temos um cobertor curto nesse aspecto — disse Fernando Diniz após o empate diante do Cascavel.
Veja abaixo os números de Arthur na carreira
Arthur — Grêmio (2016–2018 e 2025–2026)
- 106 jogos (89 titular)
- 7 gols
- 6 assistências
- 1.0 passe decisivo por jogo
- 93% de acerto no passe
- 78% de acerto no passe longo
- 1.6 desarmes por jogo
- 1.0 interceptação por jogo
- 7.1 bolas recuperadas por jogo
- 0.8 dribles certos por jogo (76% de acerto)
- 65% de eficiência nos duelos
- 0.7 faltas por jogo
- 11 cartões amarelos
- 2 cartões vermelhos
- Nota Sofascore 7.22
Arthur — Barcelona (2018–2020)
- 72 jogos (49 titular)
- 4 gols
- 6 assistências
- 0.6 passe decisivo por jogo
- 93% de acerto no passe
- 76% de acerto no passe longo
- 0.8 desarmes por jogo
- 0.3 interceptações por jogo
- 3.9 bolas recuperadas por jogo
- 0.9 dribles certos por jogo (84% de acerto)
- 64% de eficiência nos duelos
- 0.4 faltas por jogo
- 5 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.95
Arthur — Juventus (2020–2022)
- 63 jogos (35 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 0.5 passe decisivo por jogo
- 93% de acerto no passe
- 81% de acerto no passe longo
- 1.0 desarme por jogo
- 0.6 interceptações por jogo
- 4.5 bolas recuperadas por jogo
- 0.7 dribles certos por jogo (81% de acerto)
- 57% de eficiência nos duelos
- 0.7 faltas por jogo
- 8 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.86
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Arthur — Fiorentina (2023–2024)
- 48 jogos (32 titular)
- 2 gols
- 3 assistências
- 0.9 passe decisivo por jogo
- 92% de acerto no passe
- 70% de acerto no passe longo
- 1.4 desarmes por jogo
- 0.5 interceptações por jogo
- 4.1 bolas recuperadas por jogo
- 0.3 dribles certos por jogo (71% de acerto)
- 63% de eficiência nos duelos
- 0.5 faltas por jogo
- 3 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.07
Arthur — Girona (2025)
- 15 jogos (10 titular)
- 0.3 passe decisivo por jogo
- 93% de acerto no passe
- 72% de acerto no passe longo
- 1.7 desarmes por jogo
- 0.5 interceptações por jogo
- 3.3 bolas recuperadas por jogo
- 0.5 dribles certos por jogo (73% de acerto)
- 58% de eficiência nos duelos
- 1.1 faltas por jogo
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.87
Seleção Brasileira
- 22 jogos (18 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
Negociação do Corinthians por Arthur
O vínculo de Arthur com o Grêmio foi encerrado em 30 de junho de 2026 e não foi renovado para a sequência da temporada. O clube gaúcho chegou a apresentar uma proposta para manter o volante, mas as partes não chegaram a um acordo financeiro pela permanência.
Apesar do interesse, o clube paulista enfrenta problemas financeiros. Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024.
Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Corinthians
Corinthians sofre novo transfer ban da Fifa após não pagamento de dívidaHá 17 horas
Futebol Feminino
Ferroviária abre venda de ingressos para decisão contra o Corinthians pela Copa do BrasilHá 17 horas
Corinthians
Aposta do setorista: Gui Amorim, do Corinthians, é promessa para a Seleção BrasileiraHá 1 dia
Fora de Campo
Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após empate em amistosoHá 1 dia
Corinthians
Hugo Souza admite impacto da crise financeira no Corinthians: 'Somos afetados'Há 1 dia
Corinthians
Diniz espera permanência de Memphis no Corinthians: 'Bom contar com ele'Há 1 dia
Mais LANCE!