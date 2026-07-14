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Barcelona, Seleção e mais: veja os números de Arthur, alvo do Corinthians

Meio-campista de 29 anos acumula passagens por grandes clubes do futebol mundial

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/07/2026 09:00
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Arthur com a camisa do Grêmio
Corinthians sonha com a contratação do volante Arthur (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Corinthians sonha com a contratação do meio-campista Arthur, de 29 anos, que pertence à Juventus e defendeu o Grêmio por empréstimo na última temporada. Com passagem pela Seleção Brasileira e por grandes clubes do futebol europeu, o jogador é visto internamente como a "cereja do bolo" para o trabalho de Fernando Diniz no clube. 

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    Revelado pelo próprio clube, Arthur retornou ao Grêmio por empréstimo após passagem pelo futebol europeu, em clubes como Barcelona, Liverpool, Girona e Fiorentina, além da Seleção Brasileira.

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    Arthur deixou o Grêmio após disputar 28 jogos em sua segunda passagem pelo clube, sendo titular em 23 deles. O meio-campista marcou um gol e deu uma assistência. No Campeonato Gaúcho, foram oito partidas, com sete atuações entre os titulares. Já no Brasileirão, somou 13 jogos e foi titular em todas as oportunidades. 

    — São dois jogadores de quem eu gosto. O Arthur é um jogador muito acima da média no futebol brasileiro e eu gostaria muito de trabalhar com ele. Mas tudo depende da adequação financeira. Hoje temos um cobertor curto nesse aspecto — disse Fernando Diniz após o empate diante do Cascavel.

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    • Veja abaixo os números de Arthur na carreira

    Arthur — Grêmio (2016–2018 e 2025–2026)

    1. 106 jogos (89 titular)
    2. 7 gols
    3. 6 assistências
    4. 1.0 passe decisivo por jogo
    5. 93% de acerto no passe
    6. 78% de acerto no passe longo
    7. 1.6 desarmes por jogo
    8. 1.0 interceptação por jogo
    9. 7.1 bolas recuperadas por jogo
    10. 0.8 dribles certos por jogo (76% de acerto)
    11. 65% de eficiência nos duelos
    12. 0.7 faltas por jogo
    13. 11 cartões amarelos
    14. 2 cartões vermelhos
    15. Nota Sofascore 7.22

    Arthur — Barcelona (2018–2020)

    1. 72 jogos (49 titular)
    2. 4 gols
    3. 6 assistências
    4. 0.6 passe decisivo por jogo
    5. 93% de acerto no passe
    6. 76% de acerto no passe longo
    7. 0.8 desarmes por jogo
    8. 0.3 interceptações por jogo
    9. 3.9 bolas recuperadas por jogo
    10. 0.9 dribles certos por jogo (84% de acerto)
    11. 64% de eficiência nos duelos
    12. 0.4 faltas por jogo
    13. 5 cartões amarelos
    14. Nota Sofascore 6.95

    Arthur — Juventus (2020–2022)

    1. 63 jogos (35 titular)
    2. 1 gol
    3. 1 assistência
    4. 0.5 passe decisivo por jogo
    5. 93% de acerto no passe
    6. 81% de acerto no passe longo
    7. 1.0 desarme por jogo
    8. 0.6 interceptações por jogo
    9. 4.5 bolas recuperadas por jogo
    10. 0.7 dribles certos por jogo (81% de acerto)
    11. 57% de eficiência nos duelos
    12. 0.7 faltas por jogo
    13. 8 cartões amarelos
    14. Nota Sofascore 6.86

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    Arthur — Fiorentina (2023–2024)

    1. 48 jogos (32 titular)
    2. 2 gols
    3. 3 assistências
    4. 0.9 passe decisivo por jogo
    5. 92% de acerto no passe
    6. 70% de acerto no passe longo
    7. 1.4 desarmes por jogo
    8. 0.5 interceptações por jogo
    9. 4.1 bolas recuperadas por jogo
    10. 0.3 dribles certos por jogo (71% de acerto)
    11. 63% de eficiência nos duelos
    12. 0.5 faltas por jogo
    13. 3 cartões amarelos
    14. Nota Sofascore 7.07

    Arthur — Girona (2025)

    1. 15 jogos (10 titular)
    2. 0.3 passe decisivo por jogo
    3. 93% de acerto no passe
    4. 72% de acerto no passe longo
    5. 1.7 desarmes por jogo
    6. 0.5 interceptações por jogo
    7. 3.3 bolas recuperadas por jogo
    8. 0.5 dribles certos por jogo (73% de acerto)
    9. 58% de eficiência nos duelos
    10. 1.1 faltas por jogo
    11. 2 cartões amarelos
    12. Nota Sofascore 6.87

    Seleção Brasileira

    1. 22 jogos (18 titular)
    2. 1 gol
    3. 1 assistência
    Arthur olhando para bola e tentando passe pelo Barcelona
    Arthur vestiu a camisa do Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

    Negociação do Corinthians por Arthur

    O vínculo de Arthur com o Grêmio foi encerrado em 30 de junho de 2026 e não foi renovado para a sequência da temporada. O clube gaúcho chegou a apresentar uma proposta para manter o volante, mas as partes não chegaram a um acordo financeiro pela permanência.

    Apesar do interesse, o clube paulista enfrenta problemas financeiros. Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024.

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    Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

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