Barcelona, Seleção e mais: veja os números de Arthur, alvo do Corinthians Meio-campista de 29 anos acumula passagens por grandes clubes do futebol mundial

O Corinthians sonha com a contratação do meio-campista Arthur, de 29 anos, que pertence à Juventus e defendeu o Grêmio por empréstimo na última temporada. Com passagem pela Seleção Brasileira e por grandes clubes do futebol europeu, o jogador é visto internamente como a "cereja do bolo" para o trabalho de Fernando Diniz no clube.

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Revelado pelo próprio clube, Arthur retornou ao Grêmio por empréstimo após passagem pelo futebol europeu, em clubes como Barcelona, Liverpool, Girona e Fiorentina, além da Seleção Brasileira.

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Arthur deixou o Grêmio após disputar 28 jogos em sua segunda passagem pelo clube, sendo titular em 23 deles. O meio-campista marcou um gol e deu uma assistência. No Campeonato Gaúcho, foram oito partidas, com sete atuações entre os titulares. Já no Brasileirão, somou 13 jogos e foi titular em todas as oportunidades.

— São dois jogadores de quem eu gosto. O Arthur é um jogador muito acima da média no futebol brasileiro e eu gostaria muito de trabalhar com ele. Mas tudo depende da adequação financeira. Hoje temos um cobertor curto nesse aspecto — disse Fernando Diniz após o empate diante do Cascavel.

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Veja abaixo os números de Arthur na carreira

Arthur — Grêmio (2016–2018 e 2025–2026)

106 jogos (89 titular) 7 gols 6 assistências 1.0 passe decisivo por jogo 93% de acerto no passe 78% de acerto no passe longo 1.6 desarmes por jogo 1.0 interceptação por jogo 7.1 bolas recuperadas por jogo 0.8 dribles certos por jogo (76% de acerto) 65% de eficiência nos duelos 0.7 faltas por jogo 11 cartões amarelos 2 cartões vermelhos Nota Sofascore 7.22

Arthur — Barcelona (2018–2020)

72 jogos (49 titular) 4 gols 6 assistências 0.6 passe decisivo por jogo 93% de acerto no passe 76% de acerto no passe longo 0.8 desarmes por jogo 0.3 interceptações por jogo 3.9 bolas recuperadas por jogo 0.9 dribles certos por jogo (84% de acerto) 64% de eficiência nos duelos 0.4 faltas por jogo 5 cartões amarelos Nota Sofascore 6.95

Arthur — Juventus (2020–2022)

63 jogos (35 titular) 1 gol 1 assistência 0.5 passe decisivo por jogo 93% de acerto no passe 81% de acerto no passe longo 1.0 desarme por jogo 0.6 interceptações por jogo 4.5 bolas recuperadas por jogo 0.7 dribles certos por jogo (81% de acerto) 57% de eficiência nos duelos 0.7 faltas por jogo 8 cartões amarelos Nota Sofascore 6.86

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Arthur — Fiorentina (2023–2024)

48 jogos (32 titular) 2 gols 3 assistências 0.9 passe decisivo por jogo 92% de acerto no passe 70% de acerto no passe longo 1.4 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 4.1 bolas recuperadas por jogo 0.3 dribles certos por jogo (71% de acerto) 63% de eficiência nos duelos 0.5 faltas por jogo 3 cartões amarelos Nota Sofascore 7.07

Arthur — Girona (2025)

15 jogos (10 titular) 0.3 passe decisivo por jogo 93% de acerto no passe 72% de acerto no passe longo 1.7 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 0.5 dribles certos por jogo (73% de acerto) 58% de eficiência nos duelos 1.1 faltas por jogo 2 cartões amarelos Nota Sofascore 6.87

Seleção Brasileira

22 jogos (18 titular) 1 gol 1 assistência

Arthur vestiu a camisa do Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

Negociação do Corinthians por Arthur

O vínculo de Arthur com o Grêmio foi encerrado em 30 de junho de 2026 e não foi renovado para a sequência da temporada. O clube gaúcho chegou a apresentar uma proposta para manter o volante, mas as partes não chegaram a um acordo financeiro pela permanência.

Apesar do interesse, o clube paulista enfrenta problemas financeiros. Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024.

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Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

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