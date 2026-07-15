Espanha impõe força coletiva em busca do bicampeonato da Copa do Mundo Espanhóis sofreram apenas um gol no Mundial até aqui

Carregando conteúdo exclusivo...

Quando o chaveamento da Copa do Mundo colocou frente a frente Espanha e França, a expectativa era de um duelo recheado de oportunidades de gol e jogadas plásticas entre o segundo melhor ataque do torneio e a defesa mais sólida da competição. Os números apontavam para um confronto equilibrado. Em campo, porém, a equipe de Luis de la Fuente fez algo raro: desmontou completamente a engrenagem ofensiva francesa e conquistou a vaga na final com uma vitória por 2 a 0 que foi construída tanto pela inteligência tática quanto pela execução impecável.

A França chegava embalada por uma média de 18 finalizações e 2,1 gols esperados (xG) por partida nos seis compromissos anteriores. Contra a Espanha, produziu apenas dez finalizações e um modesto 0,3 xG, o menor índice ofensivo registrado por uma seleção em uma semifinal de Copa do Mundo desde Brasil x Suécia, em 1994.

continua após a publicidade

Messi mostra que ainda dita o ritmo na Copa do Mundo

Os gols de Mikel Oyarzabal, em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, e de Pedro Porro, após bela tabela com Dani Olmo, confirmaram uma atuação que recolocou a La Roja na decisão do Mundial e reforçou a impressão de que seu futebol atingiu um novo estágio de maturidade.

Uma defesa que fez Mbappé desaparecer

Antes da semifinal, os comandados de Didier Deschamps haviam acumulado 47 finalizações no alvo, melhor marca francesa desde a campanha do título de 1998, além do maior xG da competição, com 14,3. A equipe também reunia um trio ofensivo em grande momento formado por Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé, responsável por transformar a França em uma das seleções mais criativas do torneio.

continua após a publicidade

Mbappé após derrota para a Espanha na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Espanha sofreu apenas um gol durante toda a campanha — justamente nas quartas de final diante da Bélgica — e, agora, tornou-se a primeira seleção da história da Copa do Mundo a registrar seis partidas sem sofrer gols em uma mesma edição. Contra a França, confirmou essa superioridade defensiva ao permitir apenas 0,3 xG, índice que evidencia como os franceses passaram praticamente toda a noite longe de situações reais de perigo.

O principal símbolo desse domínio foi Mbappé. Artilheiro da competição com oito gols até então e dono de 20 gols em apenas 20 partidas de Copas do Mundo, o atacante viveu sua atuação mais discreta desde que estreou no torneio. Terminou os 90 minutos com apenas 34 toques na bola, sete deles dentro da área adversária. Acertou 75% dos passes, completou somente um drible em seis tentativas, venceu apenas dois dos onze duelos disputados, caiu três vezes em impedimento, não criou nenhuma oportunidade para os companheiros e terminou sem acertar qualquer um dos três chutes que tentou.

continua após a publicidade

Não houve perseguição individual. A Espanha fechou linhas de passe, reduziu espaços para as transições e obrigou o principal jogador francês a receber a bola sempre distante das zonas onde costuma decidir.

O efeito foi coletivo. Olise, responsável por organizar o ataque francês durante toda a competição, teve enorme dificuldade para participar. No primeiro tempo, ele sequer trocou um passe com Mbappé, combinação que havia sido uma das principais armas dos Bleus ao longo do Mundial. Dembélé, por sua vez, só conseguiu finalizar nos acréscimos da partida.

continua após a publicidade

Rodri comandou um recital coletivo da Espanha

O triunfo espanhol não nasceu apenas da defesa. Surgiu da capacidade de controlar cada detalhe do jogo.

Luis de la Fuente repetiu praticamente a formação utilizada nas quartas de final e construiu um plano que reduziu o ritmo francês desde os primeiros minutos. A equipe aceitou ter uma posse de bola menor do que costuma apresentar — 50,9%, seu menor índice em uma partida de Copa do Mundo desde 2002 — e concentrou esforços em controlar os espaços.

Cherki cercado por meias da Espanha na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

No centro desse funcionamento estiveram Rodri e Fabián Ruiz. O volante do Manchester City venceu 11 dos 15 duelos que disputou e organizou toda a proteção à defesa, enquanto Fabián recuperou a posse de bola sete vezes, mais do que qualquer outro jogador espanhol.

continua após a publicidade

A pressão constante retirou da França justamente aquilo que mais havia feito diferença durante o torneio: velocidade para atacar em transições.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os franceses venceram somente 44,1% dos duelos da partida, seu pior aproveitamento em uma Copa do Mundo desde 1978. Pelo alto, conquistaram apenas oito disputas, número que representa o menor registro da seleção em quarenta anos.

continua após a publicidade

Enquanto isso, o ataque espanhol se movimentava com fluidez. Lamine Yamal, mesmo sem protagonizar uma atuação tão exuberante quanto em partidas anteriores, participou da pressão que originou o pênalti convertido por Oyarzabal e voltou a desequilibrar na construção ofensiva. O segundo gol resumiu a identidade da equipe: troca rápida de passes entre Dani Olmo e Pedro Porro, que apareceu na área como se fosse um atacante para finalizar com precisão.

A Espanha chega à final impondo uma nova referência

Muito se falou antes da semifinal sobre o poder ofensivo da França. Havia motivos para isso.

A equipe de Deschamps produzia mais finalizações no alvo do que qualquer seleção francesa desde 1998 e reunia alguns dos jogadores mais decisivos do futebol mundial. Ainda assim, encontrou uma adversária capaz de vencer justamente no território em que os franceses pareciam imbatíveis.

continua após a publicidade

A Espanha não apenas anulou o ataque mais celebrado do torneio. Fez isso sem abrir mão da própria identidade, alternando momentos de posse, pressão coordenada e enorme disciplina defensiva.

Com a vitória, tornou-se a primeira seleção europeia a alcançar oito triunfos consecutivos em mata-matas de grandes torneios, somando Copas do Mundo e Eurocopas. Mais do que um recorde, a marca sintetiza a consistência de um grupo que encontrou equilíbrio entre juventude, talento e organização.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A final agora está a um jogo de distância. Depois de reduzir um dos ataques mais letais da história recente do futebol internacional a uma atuação quase invisível, a Espanha chega à decisão transmitindo a sensação de que, neste momento, poucas equipes conseguem jogar um futebol tão completo.