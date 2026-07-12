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Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após empate em amistoso

Timão ficou no 1 a 1 com o Cascavel neste domingo (12)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 21:01
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Fernando Diniz em jogo do Corinthians
Fernando Diniz em jogo do Corinthians (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

O empate do Corinthians com o Cascavel, na tarde deste domingo (12), em amistoso de intertemporada, repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Apesar do caráter preparatório da partida, parte da Fiel demonstrou incômodo com o desempenho da equipe comandada por Fernando Diniz.

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    • O Corinthians saiu na frente com Matheus Pereira, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. Como se tratava de um amistoso, muitos torcedores evitaram transformar o resultado em crise, mas ainda assim cobraram evolução do time para a sequência da temporada.

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    ➡️Veja gols de Grêmio x Cruzeiro: Carlos Vinícius, Sinisterra e Nardoni marcam

    Nas redes sociais, as críticas da torcida do Corinthians ficaram concentradas principalmente na atuação coletiva e em alguns testes feitos por Diniz durante a partida. Veja os comentários abaixo:

    Fernando Diniz durante partida do Corinthians
    Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)
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    • Veja comentários sobre Diniz

    Como foi o jogo do Corinthians

    Em um jogo pegado, o Cascavel começou melhoro primeiro tempo e criou as principais chances, especialmente com o ponta Palacios, que parou duas vezes nas defesas do goleiro Hugo Souza. Em uma delas, Matheuzinho precisou salvar em cima da linha. O Corinthians demorou para entrar na partida, mas cresceu a partir da metade da primeira etapa e também levou perigo. A principal oportunidade veio em jogada individual de Kaio César, que finalizou para defesa do goleiro André Luís.

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    Com uma equipe praticamente toda modificada, o Corinthians voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos 14 minutos. Em contra-ataque, a defesa do Cascavel afastou mal, e Matheus Pereira aproveitou a sobra para acertar um belo chute de dentro da área e fazer 1 a 0. O time paranaense, porém, empatou aos 24 minutos. Cirilo aproveitou a falha de Charles, cruzou para Cleiton, que finalizou de primeira e deixou tudo igual: 1 a 1.

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