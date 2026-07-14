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Diniz justifica ausência de joias da base em amistoso do Corinthians

Treinador afirma que Gui Negão e Dieguinho foram preservados para a decisão na base

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/07/2026 12:00
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Gui Negão em jogo do Corinthians
Gui Negão ficou fora do amistoso do Corinthians (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

O técnico Fernando Diniz explicou por que não utilizou o atacante Gui Negão e o meia-atacante Dieguinho, ambos formados nas categorias de base do Corinthians, no empate por 1 a 1 com o Cascavel, em amistoso de intertemporada.

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    • Segundo o treinador, a dupla será utilizada no confronto contra o Palmeiras, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 e, por isso, foi preservada.

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    — Eles (Gui Negão e Dieguinho) nem viriam, mas trouxemos caso precisasse. Eles estão no sub-20 por conta da importância do jogo contra o Palmeiras. Jogaram (última quarta-feira), ganharam minutos e vieram (contra o Cascavel) apenas para ficar à disposição — disse o treinador.

    — Voltarão para o sub-20 e, depois de quinta, ficarão conosco. Se não tivesse o planejamento para que jogassem pelo sub-20 no meio da semana, teriam entrado no jogo — completou Fernando Diniz.

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    No jogo de ida, disputado no Parque São Jorge, o Palmeiras venceu por 1 a 0. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na Arena Barueri, na próxima quinta-feira (16), às 16h, pelo duelo decisivo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20.

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    Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

    Gui Negão e Dieguinho no profissional do Corinthians

    A dupla faz parte do grupo principal do Corinthians, mas não é titular absoluta. A última partida do atacante Gui Negão ocorreu no dia 22 de março deste ano, no empate por 1 a 1 com o Flamengo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, ele chegou a ser relacionado para algumas partidas e permaneceu no banco de reservas, mas não voltou a entrar em campo. 

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    Segundo o técnico Fernando Diniz, a ausência do atacante está relacionada a uma lesão. Gui Negão foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20 após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita, no dia 27 de março. Ao todo, são 24 jogos, cinco gols e duas assistências pelo profissional.

    Já o atacante Dieguinho, que joga pelos lados do campo, chegou ao Corinthians aos sete anos, ainda no futsal. Passou por todas as categorias de base no campo e, em 2025, começou a treinar regularmente com os profissionais.

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    A estreia de Dieguinho ocorreu em 19 de abril do ano passado, sob o comando do técnico interino Orlando Ribeiro, na Neo Química Arena, na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Sport. O jogador soma 33 partidas pela equipe profissional, com dois gols marcados e duas assistências.

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