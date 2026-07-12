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Hugo Souza admite impacto da crise financeira no Corinthians: 'Somos afetados'

Goleiro destaca que o elenco acompanha a situação do clube, mas reforça a importância de manter o foco

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/07/2026 20:10
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Hugo Souza durante jogo do Corinthians
Hugo Souza fala sobre atrasos no Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O goleiro Hugo Souza, um dos principais líderes do elenco do Corinthians, comentou sobre o momento financeiro vivido pelo clube e os impactos dos atrasos nos pagamentos aos jogadores. O arqueiro destacou que a situação é acompanhada pelo grupo, mas ressaltou a necessidade de manter o foco dentro de campo.

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    O Corinthians atrasou o pagamento dos salários em dois meses seguidos, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, que estão vencidos desde o mês passado.

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    Hugo Souza afirmou que a diretoria trabalha para solucionar os problemas e reforçou a responsabilidade dos jogadores em meio ao cenário.

    — Tudo o que temos que fazer é entender que somos profissionais, funcionários do clube. Independentemente de qualquer coisa, temos que dar o nosso melhor todos os dias. Vamos deixar isso para quem tem de resolver. É claro que sabemos todas as informações, somos afetados quando o salário é atrasado, mas tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver — disse Hugo Souza.

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    • — Não é bom para nós, não é bom para o clube. Temos que fazer o nosso melhor, independentemente do que aconteça. Essa é uma luta e uma guerra da diretoria, temos que entregar o melhor dentro de campo também — completou.

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    Diretoria do Corinthians durante treinamento
    Julio Cesar, supervisor de futebol; Osmar Stábile, presidente; e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

    Com transfer ban ativo, Corinthians busca evitar nova punição

    Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024. A venda de jogadores pode ser um importante aliado para aliviar a crise.

    Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

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    Esse, no entanto, não é o único problema. O Corinthians foi condenado no começo de junho pela Fifa pelo não pagamento ao New York City, dos Estados Unidos, referente à extensão do empréstimo do atacante Talles Magno, ocorrida em abril do ano passado. O caso pode se tornar um novo transfer ban caso a obrigação não seja cumprida. 

    O Timão terá de pagar US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual) e pode voltar a sofrer um transfer ban em caso de inadimplência.

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    Além dos valores principais, o Corinthians também terá de arcar com juros de 15% ao ano, calculados desde agosto de 2025, US$ 90 mil (cerca de R$ 455 mil) de multa destinada à Fifa e US$ 21 mil (cerca de R$ 105 mil) em custas processuais.

    Cabe ressaltar que o clube ainda tenta reverter a decisão por meio de recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

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