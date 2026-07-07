Messi x Salah: veja quem leva a melhor no confronto direto
Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira, pelas oitavas de final
À medida que a Copa do Mundo vai se afunilando, os craques vão se despedindo. No domingo, foi Neymar, na segunda, Cristiano Ronaldo. Pois, nesta terça-feira, o egípcio Mohamed Salah, de 34 anos, ou argentino Lionel Messi, de 39, dará adeus ao Mundial. A partida entre as duas seleções, válida pelas oitavas de final, começa às 13h (de Brasília), em Atlanta, nos EUA.
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Será a primeira vez que os camisas 10 de Argentina e Egito se enfrentam por suas respectivas seleções. Até hoje, Messi e Salah só mediram forças em dois jogos por clubes.
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O primeiro duelo aconteceu em 16 de setembro de 2015, quando o ídolo argentino jogava ao lado de nomes como Neymar e o uruguaio Suárez (autor do gol dos visitantes) no Barcelona, que empatou em 1 a 1 com a Roma, pela Liga dos Campeões.
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Maior goleador da história das Copas, com 20 gols, Messi foi o destaque do segundo e mais recente embate com Salah. O camisa 10 marcou duas vezes nos 3 a 0, em casa. Naquela ocasião, o craque egípcio jogava pelo Liverpool, que reverteu, no jogo da volta, a desvantagem, aplicou 4 a 0 e foi à final da Liga dos Campeões. Salah, no entanto, não participou desse jogo histórico, devido a uma contusão.
Messi divide a artilharia do Mundial
Enquanto o astro do Egito só marcou uma vez até aqui, nos 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, o camisa 10 da Argentina é um dos três principais artilheiros do Mundial. São sete gols, assim como o francês Mbappé e o norueguês Haaland.
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