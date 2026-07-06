Liberado de suspensão, Balogun tem atuação discreta na eliminação dos EUA Expulso diante da Bósnia, atacante entra em campo após intervenção de Donald Trump

Liberado pela Fifa para enfrentar a Bélgica após a polêmica envolvendo a expulsão na rodada anterior, Folarin Balogun pouco conseguiu produzir na derrota dos Estados Unidos por 4 a 1 nesta segunda-feira (6). O centroavante teve participação limitada nas ações ofensivas e não evitou a eliminação da seleção anfitriã no Lumen Field, em Seattle, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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A presença de Balogun foi um dos principais assuntos antes da partida. Expulso no duelo contra a Bósnia, o atacante deveria cumprir suspensão, mas acabou autorizado pela Fifa a entrar em campo após intervenção do presidente dos EUA, Donald Trump. Dentro das quatro linhas, porém, o desempenho ficou distante da repercussão gerada nos dias que antecederam o confronto.

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O camisa 9 participou pouco do jogo. Balogun tocou na bola apenas 19 vezes durante toda a partida, cometeu dois erros de domínio, perdeu a posse em oito oportunidades e sofreu uma falta. Nos passes, acertou apenas seis das dez tentativas, índice de aproveitamento de 60%. Ele acabou substituído já nos acréscimos do segundo tempo.

Os números refletem a dificuldade dos Estados Unidos para construir jogadas ofensivas diante da Bélgica. Sem conseguir participar da maior parte das ações no ataque, o camisa 20 teve influência reduzida na tentativa de reação da equipe, que sofreu quatro gols e encerrou sua participação no torneio.

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Apesar da atuação nas oitavas, Balogun encerra a Copa do Mundo como o principal goleador da seleção dos EUA, com quatro gols marcados. A campanha individual, no entanto, terminou ofuscada pela eliminação dos anfitriões e pela discussão que antecedeu sua escalação contra os belgas.

Folarin Balogun em ação pelos EUA contra a Bélgica na Copa do Mundo (Foto: Carl Recine/Getty Images/AFP)

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