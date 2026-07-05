Veja o que Neymar disse ao goleiro da Noruega em eliminação do Brasil
Camisa 10 se envolveu em provocações durante eliminação do Brasil
O meia-atacante Neymar, em sua despedida da Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira, balançou as redes contra a Noruega nos minutos finais da partida. Mesmo com pouco tempo em campo, o camisa 10 não escapou de polêmicas.
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Antes da cobrança do pênalti, Neymar protagonizou uma discussão com o goleiro Orjan Nyland, de Noruega. Após converter a penalidade, o meia-atacante rebateu as provocações e respondeu ao rival, mesmo com o Brasil em desvantagem no placar.
Veja o diálogo:
— Eu vou te parar, eu vou te parar, vou te parar — disse o goleiro Orjan Nyland.
— Onde quer? Onde quer? — respondeu o camisa 10 da Seleção Brasileira, questionando em qual canto o adversário acreditava que a cobrança seria feita.
Ao marcar o gol, Neymar correu para dentro das redes para buscar a bola, mas não deixou de provocar o goleiro. Rindo de forma irônica, rebateu as provocações.
— Comigo não, comigo não — afirmou Neymar após balançar as redes.
Eliminação do Brasil na Copa do Mundo
O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo na noite deste domingo (5) ao perder para a Noruega por 2 a 1. Dentro de campo, a Seleção Brasileira criou mais oportunidades, mas acabou derrotada com dois gols de Haaland.
No primeiro tempo, Bruno Guimarães teve pênalti, mas perdeu a cobrança. Na segunda etapa, Haaland marcou de cabeça e, na reta final, teve liberdade na entrada da área para chutar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.
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