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Veja o que Neymar disse ao goleiro da Noruega em eliminação do Brasil

Camisa 10 se envolveu em provocações durante eliminação do Brasil

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/07/2026 20:18
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Neymar bate boca com o goleiro da Noruega
Neymar marca e provoca goleiro da Noruega em despedida da Seleção (Foto: Agência Efe/Folhapress)

O meia-atacante Neymar, em sua despedida da Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira, balançou as redes contra a Noruega nos minutos finais da partida. Mesmo com pouco tempo em campo, o camisa 10 não escapou de polêmicas.

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    Antes da cobrança do pênalti, Neymar protagonizou uma discussão com o goleiro Orjan Nyland, de Noruega. Após converter a penalidade, o meia-atacante rebateu as provocações e respondeu ao rival, mesmo com o Brasil em desvantagem no placar.

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    Veja o diálogo:

    — Eu vou te parar, eu vou te parar, vou te parar — disse o goleiro Orjan Nyland.

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    • — Onde quer? Onde quer? — respondeu o camisa 10 da Seleção Brasileira, questionando em qual canto o adversário acreditava que a cobrança seria feita.

    Ao marcar o gol, Neymar correu para dentro das redes para buscar a bola, mas não deixou de provocar o goleiro. Rindo de forma irônica, rebateu as provocações.

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    — Comigo não, comigo não — afirmou Neymar após balançar as redes.

    Neymar entrou no segundo tempo do duelo entre o Brasil e a Noruega. (Foto: Reuters/Folhapress)
    Neymar entrou no segundo tempo do duelo entre o Brasil e a Noruega. (Foto: Reuters/Folhapress)

    Eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo na noite deste domingo (5) ao perder para a Noruega por 2 a 1. Dentro de campo, a Seleção Brasileira criou mais oportunidades, mas acabou derrotada com dois gols de Haaland.

    No primeiro tempo, Bruno Guimarães teve pênalti, mas perdeu a cobrança. Na segunda etapa, Haaland marcou de cabeça e, na reta final, teve liberdade na entrada da área para chutar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.

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