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Técnico da Argentina, Scaloni comenta eliminação do Brasil e cita Endrick

Treinador foi sincero sobre as seleções eliminadas no Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 05:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lionel Scaloni, antes da partida de Argentina e Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Lionel Scaloni, antes da partida de Argentina e Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: ALEJANDRO PAGNI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni opinou sobre as dificuldades que estão sendo encontradas por grandes seleções na Copa do Mundo. Em coletiva, o treinador falou sobre não encontrar jogos fáceis no caminho até a final do Mundial, além de citar o por quê a Seleção Brasileira teria sido eliminada.

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    — Vi um pouco do Brasil porque estávamos treinando, vi alguns lances rápidos. É um pouco como eu disse antes: é a dificuldade. A Noruega é uma equipe muito boa… Se o Endrick tivesse marcado aquele gol, estaríamos falando de algo completamente diferente. Essa é a realidade do futebol. Eles [Brasil] agora foram eliminados, como poderia ter acontecido conosco outro dia (contra Cabo Verde) — afirmou.

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    • A Argentina tem um jogo diferente contra o Egito com relação ao que encontrou diante de Cabo Verde. Os Faraós não possuem a potência física do adversário anterior, mas também possuem mais qualidade técnica e deve ser o time que buscará ter mais a bola.

    Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva antes do jogo contra o Egito, pela Copa do Mundo
    Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva antes do jogo contra o Egito, pela Copa do Mundo (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

    O Egito tem jogadores de muita qualidade, como Salah e Marmoush, que atuam nas principais ligas da Europa. No entanto, a Argentina sabe que tem o peso de ser favorita na partida e com a obrigação de passar uma imagem mais confiável antes das fases mais agudas da Copa do Mundo.

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    Nesta terça-feira (7), Argentina e Egito se enfrentam, às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final em busca de uma vaga nas quartas de final. O classificado do confronto irá enfrentar o vencedor do jogo entre Colômbia e Suíça na próxima fase.

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