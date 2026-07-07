Técnico da Argentina, Scaloni comenta eliminação do Brasil e cita Endrick Treinador foi sincero sobre as seleções eliminadas no Mundial

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni opinou sobre as dificuldades que estão sendo encontradas por grandes seleções na Copa do Mundo. Em coletiva, o treinador falou sobre não encontrar jogos fáceis no caminho até a final do Mundial, além de citar o por quê a Seleção Brasileira teria sido eliminada.

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— Vi um pouco do Brasil porque estávamos treinando, vi alguns lances rápidos. É um pouco como eu disse antes: é a dificuldade. A Noruega é uma equipe muito boa… Se o Endrick tivesse marcado aquele gol, estaríamos falando de algo completamente diferente. Essa é a realidade do futebol. Eles [Brasil] agora foram eliminados, como poderia ter acontecido conosco outro dia (contra Cabo Verde) — afirmou.

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Argentina tem jogo diferente contra o Egito

A Argentina tem um jogo diferente contra o Egito com relação ao que encontrou diante de Cabo Verde. Os Faraós não possuem a potência física do adversário anterior, mas também possuem mais qualidade técnica e deve ser o time que buscará ter mais a bola.

Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva antes do jogo contra o Egito, pela Copa do Mundo (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

O Egito tem jogadores de muita qualidade, como Salah e Marmoush, que atuam nas principais ligas da Europa. No entanto, a Argentina sabe que tem o peso de ser favorita na partida e com a obrigação de passar uma imagem mais confiável antes das fases mais agudas da Copa do Mundo.

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Nesta terça-feira (7), Argentina e Egito se enfrentam, às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final em busca de uma vaga nas quartas de final. O classificado do confronto irá enfrentar o vencedor do jogo entre Colômbia e Suíça na próxima fase.

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